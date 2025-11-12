Hunda- og kattahald er nú leyft í fjölbýli og samþykki annarra eigenda ekki lengur skilyrði fyrir dýrahaldinu þar sem Alþingi hefur nú samþykkt frumvarp Ingu Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, um breytingu á lögum um fjöleignarhús.
Frumvarpið var samþykkt við atkvæðagreiðslu á þingfundi í dag en þriðju umræðu um frumvarpið lauk í gær. Alþingi samþykkti það með 33 atkvæðum en átta sögðu nei og aðrir átta sátu hjá.
Flokkur fólksins lagði fjórum sinnum fram sambærilegt frumvarp þegar flokkurinn var í stjórnarandstöðu en málið náði ekki fram að ganga.
Inga telur að breytingunum sé ætlað að liðka fyrir hunda- og kattahaldi fólks óháð efnahag og búsetu þar sem fyrri lög hefðu orðið til þess að íbúar í fjöleignarhúsum hefðu haft minni möguleika á slíku dýrahaldi en fólk í sérbýli. Um væri að ræða sanngjarnt og málefnalegt skref í átt að nútímalegri löggjöf um gæludýrahald.
„Við tökum mið af því hvernig fólk býr og lifir – og við treystum fólki til að axla ábyrgð,“ er haft upp úr ræðu Ingu í tilkynningu frá stjórnarráðinu. „Á undanförnum árum hafa áhrif gæludýra á líðan fólks fengið aukna athygli. Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að nærvera gæludýra eykur vellíðan, dregur úr einmanaleika og ýtir undir hreyfingu og útiveru. Margir líta á hund eða kött sem fjölskyldumeðlim og mikilvægan félaga þeirra sem búa einir – ekki síst eldra fólk og ungt fólk í viðkvæmri stöðu.“
Lögin hafa það í för með sér að fólk sem býr í fjöleignarhúsum og deilir stigagangi með öðrum þurfi ekki lengur samþykki annarra eigenda fyrir því að eiga hund eða kött.
Húsfélög munu þó geta sett reglur um hunda- og kattahaldið en eigendur geta þá sammælst um nánara fyrirkomulag dýrahaldsins, svo sem um umgengni og afnot á einstökum hlutum sameignar. Slíkar reglur geti þó eðli málsins samkvæmt ekki gengið svo langt að þær girði fyrir hunda- eða kattahald í húsinu enda væri það andstætt markmiði laganna.
Húsfélög geta áfram lagt bann við hundum og köttum ef dýrin valda verulegum ama, ónæði eða truflunum ef eigendur bregðast ekki við áminningum húsfélagsins og ráða bót þar á. Þannig gæti húsfélag til dæmis bannað einstök tilvik dýrahalds ef ofnæmi er á svo háu stigi að sambýli við dýrið yrði óbærilegt og ekki væri hægt að finna lausnir til að ráða bót þar á.
Húsfélagið getur þó bannað viðkomandi dýrahald með samþykki 2/3 hluta eigenda og gert eiganda dýrsins að fjarlægja það úr húsinu. Dæmi um slíkt brot er lausaganga hunda í sameign eða á sameiginlegri lóð, sem telst alvarlegt brot í þessum skilningi samkvæmt lögunum.