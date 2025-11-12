Ekkert vesen á hrjótandi gesti í Sjóminjasafninu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 12. nóvember 2025 11:19 Guðbrandur segir manninn hafa hegðað sér vel. Viðbragðsáætlun Sjóminjasafnsins var virkjuð þegar hrjótandi heimilislaus maður fannst í hengirúmi á safninu í gær á opnunartíma safnsins. Safnstjóri segir manninn hafa verið kurteisan og hegðað sér vel, um verkferla hafi verið að ræða. Fram kom í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að lögreglan hefði meðal annars verið kölluð til í gær vegna einstaklings sem svaf í hengirúmi á safni í miðborginni. Guðbrandur Benediktsson safnstjóri Borgarsögusafnsins sem rekur meðal annars Sjóminjasafnið staðfestir í samtali við Vísi að maðurinn hafi fengið sér blund á Sjóminjasafninu, þó ekki að miðri nóttu líkt og halda mætti við lestur lögregludagbókarinnar. „Það var ekkert vesen á manninum. Hann kom þarna inn og kom sér fyrir í einu hengirúmi á sýningarsvæði og sofnaði og hraut. Svo er bara viðbragðsáætlun sem við virkjum svo að starfsfólk lendi ekki í neinum hremmingum og lögreglan fengin til aðstoðar. Hann var bara drukkinn en kurteis og það var allt í góðu.“ Guðbrandur segir þúsundir gesta mæta á safnið og þeir geti stundum verið í misjöfnu ástandi. „Það er ýmislegt sem getur komið upp á, þó svona lagað sé kannski meira bundið við miðbæinn og sjaldgæfara hjá okkur hér í Árbæjasafni. Þetta er bara hluti af miðbænum.“ Hann segir sannkallaða vertíð Borgarsafnsins framundan. „Það styttist í jólin og þá er alltaf líf og fjör á Árbæjarsafni. Það er alltaf stemning á söfnunum okkar á þessum árstíma og við hlökkum til.“ Söfn Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Innlent Dóra Björt hætt við formannsframboðið Innlent Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Innlent „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Innlent Óskar eftir fundi með Apple Innlent Fleiri fréttir Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Ofbeldi gegn öldruðum færist í aukana og réttindi fatlaðra loks lögfest Óskar eftir fundi með Apple Ekkert vesen á hrjótandi gesti í Sjóminjasafninu Dóra Björt hætt við formannsframboðið Á leið í frí en hvergi nærri hættur Fundur fólksins veglegur í ár Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Verða með leiðtogaprófkjör 31. janúar Sjá meira