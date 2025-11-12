Á leið í frí en hvergi nærri hættur Atli Ísleifsson skrifar 12. nóvember 2025 10:28 Róbert Marshall tók við stöðu aðstoðarmanns Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra í september síðastliðinn. Vísir/Vilhelm „Þetta er bara algert kjaftæði,“ segir Róbert Marshall, aðstoðarmaður Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra Reykjavíkur, um það sem kemur fram í nýjasta þætti hlaðvarpsins Komið gott þar sem ýjað er að því að hann sé hættur sem aðstoðarmaður borgarstjóra. 24 stundir sögðu frá málinu í morgun þar sem fram kom að Róbert væri „sagður hættur“ sem aðstoðarmaður. Róbert segist í samtali við fréttastofu vissulega vera á leið í mánaðarlangt, launalaust leyfi á laugardaginn, en að því sé fjarri að hann sé að hætta. Umrætt leyfi hafi legið fyrir áður en hann var ráðinn sem aðstoðarmaður Heiðu Bjargar í byrjun september síðastliðins. Í máli þáttastjórnenda Komið gott – þeirra Ólafar Skaftadóttur og Kristínar Gunnarsdóttur – kemur fram að „ekki hafi sést tangur né tetur“ til Róberts í ráðhúsinu síðustu daga og að annar hafi verið fenginn til að fara með hlutverk aðstoðarmanns Heiðu Bjargar sem væri þá sá fjórði til að vera aðstoðarmaður borgarstjórans frá því að hún tók við embætti í febrúar. Róbert segist lítið skilja í hvað þær séu að vísa í – hann sé í ráðhúsinu nær „öllum stundum“. Auk þess séu þær stöllur að vísa í verkefnastjóra nokkurn sem starfar í ráðhúsinu. „Það eru margir starfsmenn í ráðhúsinu sem vinna að hinum ýmsu málum. Ég er hins vegar enn og verð áfram aðstoðarmaður borgarstjóra fram í maí á næsta ári,“ segir Róbert. Borgarstjórn Reykjavík Samfylkingin Mest lesið Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Innlent Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Innlent „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Innlent Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar Innlent Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Fleiri fréttir Dóra Björt hætt við formannsframboðið Á leið í frí en hvergi nærri hættur Fundur fólksins veglegur í ár Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Verða með leiðtogaprófkjör 31. janúar Mikið undir á næsta sáttafundi flugumferðarstjóra Vill hætta að kaupa auglýsingar á samfélagsmiðlum Fimm ára fangelsi fyrir að skera mann á háls Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Sjá meira