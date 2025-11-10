Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Berghildur Erla Bernharðsdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa 10. nóvember 2025 22:01 Sigríður Björk Guðjónsdóttir lauk störfum sem ríkislögreglustjóri í gær. Hún hefur ekki gefið kost á viðtali eftir það. Vísir/Egill Dómsmálaráðherra telur ákvörðun ríkislögreglustjóra um að segja af sér bæði farsæla og rétta. Hún hafi skipað hana í stöðu sérfræðings í dómsmálaráðuneytinu á fullum launum lögum samkvæmt. Settur ríkislögreglustjóri var ekki lengi að ákveða sig þegar kallið kom í gær. Sigríður Björk Guðjónsdóttir lauk störfum sem ríkislögreglustjóri í gær eftir tæplega sex ára starf. Sigríður hefur hlotið mikla gagnrýni vegna Intra-málsins svokallaða sem snýst um að hún greiddi ráðgjafa og eiganda fyrirtækisins samtals 160 milljónir króna í verktakagreiðslur á fimm ára tímabili, án útboðs. Tímakaupið var um 33 þúsund krónur, líka fyrir verslunarferðir í JYSK, val á píluspjaldi og símtöl. Tveimur dögum eftir að RÚV fór að grennslast fyrir um málið í vor var eigandi Intra ráðin í tímabundið fullt starf hjá embættinu. Á sama tíma hafa verið uppsagnir þar, nú síðast í október. Ríflega tvær vikur eru síðan málið komst í hámæli í fjölmiðlum. Fyrstu dagana var greinilegt að ríkislögreglustjóri ætlaði að reyna að standa af sér storminn. „Ég hef ekki íhugað að segja af mér,“ sagði Sigríður í samtali við fréttastofu þann 31. október. Sífellt fleiri stigu hins vegar fram og gagnrýndu hana vegna málsins. Dómsmálaráðherra átti nokkra fundi með henni og lýsti yfir alvarleika málsins eftir þá alla. Betra að hafa hana í vinnu en heima á launum Það var svo í gær sem Sigríður Björk lét dómsmálaráðherra vita af því að hún hefði ákveðið að láta af embætti. Dómsmálaráðherra segir það farsæla og rétta niðurstöðu. „Ég hef auðvitað verið býsna skýr um það að ég leit þetta mál alvarlegum augum og taldi að þetta hafði áhrif á hennar stöðu. Frumkvæðið að þessu samtali hennar um að hún myndi láta af embætti var hins vegar hennar. Hún hafði samband við mig í gær,“ sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í dag. Sigríður var flutt í stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundu ofbeldi í dómsmálaráðuneytinu. „Hún heldur sínum launum út skipunartímann. Þetta er ekki atriði sem hægt er að semja um. Þannig eru okkar landslög samin og í því samhengi finnst mér jákvætt að niðurstaðan sé ekki sú að hún segi af sér embætti og sitji heima á launum að gera ekki neitt heldur verði að vinna fyrir þeim og í þágu mjög mikilvægra verkefna.“ Grímur settur ríkislögreglustjóri Dómsmálaráðherra hringdi í Grím Hergeirsson, lögreglustjórann á Suðurlandi, og bauð honum starf ríkislögreglustjóra tímabundið í gær. Hann samþykkti og verður settur inn í embættið á föstudaginn. „Ég var að setja upp eldhúsinnréttingu heima og þá hringdi hún í mig og bar þetta upp. Ég þurfti að bregðast auðvitað skjótt við og ég er auðvitað bara þakklátur fyrir það að vera treyst fyrir þessu. Þannig að svarið mitt var auðvitað bara já,“ segir Grímur. Grímur vildi lítið tjá sig um ákvörðun Sigríðar Bjarkar í dag. „Ég hef svo sem enga persónulega skoðun á því. Ég virði bara ákvörðunina.“ Staðgengill hans, Arndís Soffía Sigurðardóttir, verður settur lögreglustjóri á Suðurlandi nú þegar Grímur hefur fært sig yfir til embættis ríkislögreglustjóra. Hún segir þetta vera spennandi verkefni. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fráfarandi ríkislögreglustjóri, gaf ekki kost á viðtali vegna málsins í dag. Málflutningur dómsmálaráðherra sé villandi Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir málflutning dómsmálaráðherra í máli fyrrverandi ríkislögreglustjóra hafa verið mjög villandi. Skýringar dómsmálaráðherra standist ekki og ekki sé hægt að tala um afsögn. 