Heldur fullum launum Árni Sæberg og Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifa 10. nóvember 2025 12:09 Þorbjörg Sigríður og Sigríður Björk funduðu í gær og niðurstaðan var sú að Sigríður Björk segir af sér embætti. Vísir Sigríður Björk Guðjónsdóttir verður á fullum launum ríkislögreglustjóra í nýju starfi sem sérfræðingur hjá dómsmálaráðuneytinu. Dómsmálaráðherra segir það betri nýtingu á opinberum fjármunum en ef Sigríður Björk sæti heima á launum. Sigríður Björk óskaði eftir því í gær að láta af embætti ríkislögreglustjóra. Það gerði hún í kjölfar mikillar fjölmiðlaumræðu um fjármál embættis hennar og sér í lagi 160 milljóna króna greiðslur til Intra ráðgjafar. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu segir að Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hafi orðið við beiðni Sigríðar Bjarkar um að láta af embætti. Þetta hafi verið niðurstaða fundar þeirra beggja í gær. Í samtali við fréttastofu segir Þorbjörg Sigríður að Sigríður Björk eigi fjögur ár eftir af fimm ára skipunartíma sínum. „Sem ráðherra sem vill fara vel með fjármuni almennings þá finnst mér það auðvitað jákvæð niðurstaða að hér er ekki verið að gera starfslokasamning. Hér verður niðurstaðan sú að á þessu tímabili sem eftir er af samningnum þá verður hún að störfum og vinnur fyrir sínum launum. Mér finnst það sjálfstætt fagnaðarefni.“ Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna séu algjörlega skýr um það að Sigríður Björk haldi fullum launum út skipunartíma sinn. Það sé ekki atriði sem hægt sé að semja um. „Í því samhengi finnst mér jákvætt að niðurstaðan sé ekki sú að hún segi af sér embætti, sitji heima á launum að gera ekki neitt, heldur verði hún að vinna fyrir þeim í þágu mjög mikilvægra verkefna. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Greiðslur ríkislögreglustjóra til Intra Mest lesið Sigríður Björk segir af sér Innlent Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Innlent Greindur af gervigreind og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Innlent Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Innlent Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Erlent Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Innlent Frumvarp um fjármögnun alríkisins samþykkt í öldungadeildinni Erlent Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Innlent Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Innlent Flugvallarþorp gæti öðlast framhaldslíf Erlent Fleiri fréttir Heldur fullum launum Sigríður Björk hverfur á braut og umboðsmaður vill endurskoða meðferðarheimilin Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Sigríður Björk segir af sér Greindur af gervigreind og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – fyrri dagur Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Lestir 205 steypubíla fóru í nýja brú yfir Breiðholtsbraut Íslandsbanki ríður á vaðið og svipast um í Hegningarhúsinu „Gramsaði í munum“ og ók síðan brott á stolnum bíl undir áhrifum Vill leiða Sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ „Dagur, enga frasapólitík hér“ Ákvörðun ráðherra megi ekki litast af almenningsáliti Húsæðis- og efnahagsmál brenna á ungu fólki „Hann hlýtur að leggja allt kapp á Reykjavík“ Margir keypt fleiri en einn vegna fordómafullrar umræðu Borgarstjórnarsigur lífsnauðsynlegur Sjálfstæðismönnum Brunaði af stað frá ölvunarpósti en var handtekinn við Hamraborg Var komin á slæman stað og fór ekki úr húsi án fylgdar Þriggja stiga skjálfti í Öskju Getur ríkislögreglustjóri setið áfram? Píratar kjósa formann í lok mánaðar Reyndi að flýja lögreglu en endaði uppi á kanti Engin ástæða til að breyta neinu Fölsuð megrunarlyf líklega á leið til landsins Óljóst hvað olli því að rútan hafnaði utan vegar Geta haft opið um helgar en algjör óvissa um húsnæðismálin Sjá meira