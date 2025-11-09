Ökumaður var í gær handtekinn við Hamraborg í Kópavogi eftir að hafa endað uppi á vegkanti á flótta sínum frá lögreglu, þar sem hann hafði reynt að komast undan því að blása í áfengismæli. Hann er grunaður um að aka undir áhrifum áfengis og fíkniefna.
Jóhann Karl Þórisson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Vísi að tveir hafi verið í bílnum.
Ökumaðurinn hafi tekið á rás þegar þeir komu að ölvunarpósti við Bústaðaveg, þar sem lögreglan lét ökumenn blása í áfengismæli.
Lögreglan veitti þá bílnum eftirför en ökumaðurinn endaði á því að aka upp á kant með þeim afleiðingum að bifreiðin skemmdist.
Jóhann segir að mennirnir hafi verið handteknir við Salinn í Kópavogi, nánar tiltekið við Hamraborg, en fréttastofu bárust ábendingar um að fjölmennt lið lögreglumanna hefði komið að handtöku þar í nótt.
Ökumaðurinn er grunaður um að aka undir áhrifum og var látinn dúsa í fangageymslu lögreglu en Jóhann segir að honum verði sleppt að lokinni blóðprufu.
