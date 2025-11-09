Erlent

Þrír látnir í risaöldum á Tenerife

Agnar Már Másson skrifar
Strendur Tenerife eru ekki allar öruggar um þessar mundir og sumir ferðamenn hafa hundsað fyrrmælum á viðvörunarskiltum.
Þrír létu lífið og að minnsta kosti fimmtán slösuðust í risaöldum sem herjuðu á Tenerife í gær. Fjöldi ferðamanna hundsaði viðvörunarskilti vegna öldugangsins með þeim afleiðingum að sjógangurinn hreif þá með sér út í sjóinn.

EFE greinir frá ölduganginum á eyjunni, sem er vinsæll ferðamannastaður Íslendinga. Fyrsta atvikið hafi orðið á Roque de Las Bodegas-ströndinni í Taganana, í Santa Cruz de Tenerife, þar sem sex franskir ferðamenn slösuðust þegar þeir féllu í sjóinn vegna sjógangs en spænski miðillinn. Sjúkraþyrla flutti konu á Háskólasjúkrahúsið Nuestra Señora de la Candelaria en hún var með nokkuð alvarlega áverka. 

Hinir voru með minniháttar áverka en leggja þurfti fjóra þeirra inn á sjúkrahús og sá fimmti fékk aðhlynningu á slysstað. EFE hefur eftir heimildarmönnum sínum í lögreglunni að sjógangurinn hafi hrifið fólkið með sér eftir að það hunsaði viðvörunarskilti sem komið hafði verið upp á svæðinu. Konan var síðar úrskurðuð látin á vettvangi.

Síðar, um klukkan 14, var viðbragðsaðilum tilkynnt að maður hefði fundist látinn í sjónum við El Cabezo-ströndina í Granadilla de Abona, á sunnanverðri eyjunni. Endurlífgunartilraunir gengu ekki upp og var maðurinn því úrskurðaður látinn á vettvangi.

Klukkustund síðar, um klukkan 15, hreif alda aðra tíu manns með sér í sjóinn við bryggjuna í Puerto de la Cruz, á norðanverðri eyjunni. Lögreglumenn og aðrir viðstaddir björguðu þeim sem féllu í sjóinn. Þar báru endurlífgunartilraunir heldur engan árangur og var konan því úrskurðuð látin á vettvangi.

Að auki voru þrír aðrir með alvarlega áverka, fjórir með tiltölulega alvarlega og tveir með minni háttar áverka, og voru þeir fluttir á mismunandi sjúkrastofnanir.

Viðbragðsaðilar hafa minnt á að Kanaríeyjar séu í viðbragðsstöðu vegna óveðurs við ströndina og hafa beðið fólk um að sýna fyllstu aðgát, halda sig ekki á ystu nöf á bryggjum eða grjótgörðum, né heldur hætta sér til að taka myndir eða myndbönd nálægt öldubroti. Fólki er bent á að fylgja fyrirmælum strandvarða.

