Björgunarsveitinni Ósk í Búðardal barst útkall á timmta tímanum vegna rútu sem hafði lent utan vegar á Skarðsströnd skammt frá bænum Klifmýri.
Frá þessu er greint í tilkynningu frá Landsbjörgu. Engin slys urðu á fólki en 45 farþegar voru um borð. Björgunarsveitin fór á vettvang á eigin tækjum auk þess að útvega stærri fólksflutningabíl til að ferja farþega rútunnar frá vettvangi.
Ekki er ljóst hvað olli því að rútan hafnaði utan vegarins.
Í tilkynningunni segir að ferðamennirnir hafi verið ferjaðir í félagsheimilið Tjarnarlund í Saurbæ þaðan sem önnur rúta frá rútufyrirtækinu skutlaði hópnum á áfangastað.