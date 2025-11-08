Lið Cecilíu Ránar Rúnarsdóttur og Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur, Inter, fór illa að ráði sínu gegn Sassuolo í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 2-2.
Inter komst í 2-0 en missti forskotið niður og tapaði tveimur stigum.
Cecilía stóð á milli stanganna hjá Inter en Karólína kom inn á sem varamaður þegar tíu mínútur voru til leiksloka.
Inter vann fyrsta leik sinn í ítölsku úrvalsdeildinni á tímabilinu en hefur ekki unnið í síðustu fjórum leikjum.
Inter er í 6. sæti deildarinnar með sex stig eftir fimm leiki.