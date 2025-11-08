Ólafur Jóhannesson, fyrrverandi knattspyrnuþjálfari FH, segir lágpunktinn á sínum ferli hafa verið þegar hann var rekinn frá FH og situr það í honum hvernig staðið var að uppsögninni. Stjórnendur FH hafi sýnt honum vanvirðingu og komið illa fram við sig.
Út er komin ævisaga knattspyrnuþjálfarans Ólafs Jóhannessonar. Bókin: Óli Jó – fótboltasaga, er rituð af Ingva Þór Sæmundssyni íþróttafréttamanni og í henni segir Ólafur, sem kom víða við á sínum ferli og gerði FH meðal annars að stórveldi, sögu sína á fádæma skemmtilegan og beinskeyttan hátt.
Ólafur er á því að lágpunkturinn á hans þjálfaraferli hafi komið tímabilið 2022 þegar að hann var þjálfari FH, liðið í níunda sæti efstu deildar eftir níu umferðir og hafði verið nýbúið að gera jafntefli við Leikni Reykjavík á heimavelli.
Ólafur sat með teymi sínu, Sigurbirni Hreiðarssyni og Fjalari Þorgeirssyni inni í klefa þegar bankað var á dyrnar. Fyrir utan stóðu Valdimar Svavarsson, formaður knattspyrnudeildar FH, Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála og Gunnar Beinteinsson, fyrrverandi handboltamaður
„Svo byrjaði Valdimar að tala. Hann var búinn að tala í einhverjar fimm mínútur eða lengur þegar ég sagði við hann: „Valdi, ertu að reyna að segja okkur að þú sért að reka okkur? Geturðu ekki bara sagt það?“ Þá sagði hann að þeir hefði ákveðið að breyta til.“
Ólafur segist hafa verið dónalegur við Valda í kjölfarið. Sagt ýmislegt sem hann átti ekki að segja, rak þá svo úr klefanum. Hann og Bjössi Hreiðars fóru svo heim til Óla og fengu sér einn bjór.
„Við komum heim til mín og þá sagði Bjössi: „Var ég rekinn líka?“ Ég sagðist ekkert vita um það. Ég hugsa að ég hafi verið svo vondur að þeir hafi ekki komið sér að því að reka Bjössa líka.“
Það sem Ólafi þótti fúlast við þetta var að þeir menn sem réðu hann til starfa skyldu ekki hafa verið meiri menn en svo að þeir þorðu ekki að standa fyrir framan hann og segja honum þetta.
„Heldur sendu einhverja skrifstofutitti í það. Það fór líka í taugarnar á mér að þeir skyldu gera þetta svona, strax eftir leik.“
Hann hafi átt skilið meiri virðingu þá neituðu stjórnendur í FH að borga honum uppsagnarfrestinn og þurfti lögfræðing til að sækja hann.
„Mér fannst þeir koma illa fram við mig. Og síðan þá hef ég ekki farið á leik í Kaplakrika sem áhorfandi. Ég hef lýst leikjum þar og farið til að taka við viðurkenningum en ég fer ekki þangað til að horfa á fótboltaleiki eins og mig langar að gera. Ég nenni ekki að gera það meðan ákveðnir menn eru við völd þarna.“
Stundum sé talað um að menn verði of stórir fyrir félagið sitt.
„Þegar þeir hafa starfað lengi verði þeir ráðríkir, og ég held að stjórnendur FH verði líka að líta í eigin barm og spyrja sig hvort þeir hafi verið of lengi við völd. En það getur enginn sett þá af nema þeir sjálfir.“