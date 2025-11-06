Innlent

Grunaður barnaníðingur komi ekki lengur ná­lægt BHM

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Meint brot átti sér stað í heimahúsi í Hafnarfirði um miðjan september.
Meint brot átti sér stað í heimahúsi í Hafnarfirði um miðjan september. Vísir/Vilhelm

Karlmaður á fimmtugsaldri sem grunaður er um kynferðisbrot gagnvart tíu ára dreng í Hafnarfirði sagði sig frá trúnaðarstörfum hjá BHM og stéttarfélagi lögfræðinga sama dag og hann var handtekinn. Formaður BHM segir málið hræðilegan harmleik.

Það var snemma morguns sunnudaginn 14. september sem foreldar í Hafnarfirði hringdu í lögregluna eftir að sonur þeirra kom inn í svefnherbergi þeirra. Hann sagði þeim að buxnalaus maður hefði verið í herbergi hans.

Maðurinn var handtekinn sama dag og hafa foreldrar lýst skelfingu þegar drengurinn lýsti því sem gerst hefði í herbergi hans. Ekki var farið fram á gæsluvarðhald á hendur manninum en lögregla segist líta málið mjög alvarlegum augum.

Tengsl hins grunaða við fjölskylduna liggur ekki fullkomlega ljós fyrir en í það minnsta er kunningskapur þar á milli. Þannig lýsti móðirin því að hafa verið í hópspjalli með manninum á laugardeginum og hann svo byrjað að hringja um nóttina. Hún hefði engu svarað en svo vaknað þegar sonur þeirra kom inn í herbergið.

Málið hefur vakið mikinn óhug. Myndir af hinum grunaða hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum og þar hefur jafnframt verið fullyrt að hann gegni trúnaðarstörfum hjá stéttarfélögum. Kolbrún Halldórsdóttir er formaður BHM, bandalags stéttarfélaga háskólamenntaðs fólks á íslenskum vinnumarkaði.

Málið haft gríðarleg áhrif

Hinn grunaði sinnti trúnaðarstörfum fyrir bandalagið og sömuleiðis hjá stéttarfélagi lögfræðinga.

„Þetta mál hefur haft gríðarleg áhrif,“ segir Kolbrún aðspurð hvernig málið hafi snert starfsemi BHM.

„Hann sagði af sér öllum trúnaðarstörfum fyrir stéttarfélag lögfræðinga og öllum trúnaðarstörfum hjá BHM strax á sunnudeginum.“

Hún segir Jóhann Gunnar Þórarinsson, formann stéttarfélags lögfræðinga, hafa gengið í málið um leið og „þetta hræðilega mál“ kom upp. Hún ítrekar að um hræðilegan harmleik sé að ræða en viðkomandi sé ekki lengur innanbúðarmaður hjá stéttarfélögunum.

Lögreglumál Stéttarfélög Hafnarfjörður

Tengdar fréttir

Karlmaður í haldi vegna gruns um brot gegn barni í Hafnarfirði

Karlmaður er í haldi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna að gruns um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði í gær. Greint var frá málinu í dagbókarfærslu lögreglunnar sem barst fjölmiðlum í morgun, en Kristján Ingi Kristjánsson, lögreglufulltrúi í kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í samtali við Vísi að maður sé enn í haldi vegna málsins.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið