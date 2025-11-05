Böl Börsunga í Belgíu

Barcelona gerði 3-3 jafntefli við Club Brugge í leik liðanna í Belgíu í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld.
Börsungar lentu undir eftir aðeins sex mínútna leik þökk sé marki framherjans Nicolo Tresoldi. Sú forysta entist aðeins í um tvær mínútur þar sem Ferran Torres jafnaði fyrir Börsunga.
Carlos Forbs kom Brugge-liðum aftur yfir á 17 mínútu og 2-1 stóð í hléi.
Rúmur stundarfjórðungur var liðinn af síðari hálfleik þegar ungstirnið Lamine Yamal jafnaði leikinn, 2-2, en þremur mínútum eftir það skoraði Forbs sitt annað mark til að veita þeim belgísku forystuna í þriðja sinn.
En í þriðja sinn jafnaði Barcelona þökk sé sjálfsmarki Grikkjans Christos Tzolis. Staðan 3-3 í ótrúlegum leik.
Wojciech Szczesny virtist ætla að gefa heimamönnum sigurinn þegar hann missti boltann klaufalega í eigin teig og gaf þeim mark. Markið var hins vegar dæmt af 3-3 úrslit leiksins.