Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu

Þær eru mismunandi refsingarnar hjá liðum þegar menn mæta of seint á æfingar eða liðsfundi. Knattspyrnustjórar taka menn oft út úr byrjunarliðinu og sektarsjóður er hjá flestum liðum. Refsingin hjá franska félaginu Mónakó hlýtur að vera með þeim harðari í heimi, að minnsta kosti fyrir budduna.
Christian Mawissa leikmaður Mónakó mætti of seint á æfingu. Það reyndist dýrkeypt fyrir þennan tvítuga leikmann. Hann þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir allt liðið. NRK segir frá.
Myndband úr búningsklefa Monaco hefur farið víða um netið. Lamina Camara tók upp myndband af liðsfélaga sínum Mawissa þar sem hann sést snúa sektarhjóli félagsins. Þetta var hann að gera eftir að Mawissa mætti of seint á æfingu.
En retard à l’entraînement, Christian Mawissa a dû offrir un iPhone à chacun de ses coéquipiers 😭 pic.twitter.com/WIenv4mtN8— Vibes Foot (@VibesFoot) May 15, 2025
Franski varnarmaðurinn átti meðal annars á hættu að þurfa að kaupa Playstation 5, Airpods eða Louis Vuitton-veski fyrir liðsfélaga sína.
Annar möguleiki væri að greiða tíu þúsund evrur í sektarsjóðinn eða um eina og hálfa milljón íslenskra króna. Það hefði reyndar verið vel sloppið.
En það endaði með því að Mawissa þurfti að kaupa iPhone 16 Pro Max fyrir alla liðsfélaga sína. Það reyndist dýrkeypt fyrir Mawissa, þar sem slíkur sími kostar um 230 þúsund íslenskar krónur og það eru 28 leikmenn í leikmannahópi Mónakóliðsins. Þetta kostaði Mawissa því meira en sex milljónir króna.
Mawissa er þó með hærri laun en flestir aðrir enda fótboltamaður í fremstu röð. Hann ætti því að hafa efni á þessu en passar sig örugglega að mæta ekki aftur of seint.