Arsenal-menn eru áfram taplausir í Meistaradeildinni eftir þægilegan 0-3 sigur á Slavia Prag í Tékklandi í kvöld.
Bukayo Saka kom Arsenal yfir með marki úr vítaspyrnu á 32. mínútu og Mikel Merino tvöfaldaði forskotið strax í upphafi síðari hálfleiks.
Hann tvöfaldaði svo markafjölda sinn á 68. mínútu og öruggur sigur Arsenal svo gott sem í höfn en leikmenn Slavia mættu einfaldlega ofjörlum sínum í kvöld og gerðu sig sjaldan líklega til að skora.
Þeir komust reyndar nálægt því 86. mínútu þegar dómari leiksins dæmdi víti en eftir skoðun í VAR komst hann að því að það var einfaldlega engin snerting og vítið blásið af.
Arsenal er því áfram taplaust í Meistaradeildinni og hefur heldur ekki fengið á sig mark og hefur raunar ekki fengið á sig mark í öllum keppnum síðan 28. september.
Í hinum leiknum sem hófst klukkan 17:45 gerðu Napólí og Frankfurt tilþrifalítið 0-0 jafntefli.