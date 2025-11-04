Fótbolti

Ís­land lenti í al­gjörum mar­traðarriðli

Sindri Sverrisson skrifar
Hlín Eiríksdóttir og Sandra María Jessen ætla sér á HM í Brasilíu. Nú er ljóst hverjum Ísland mætir í undankeppninni.
Hlín Eiríksdóttir og Sandra María Jessen ætla sér á HM í Brasilíu. Nú er ljóst hverjum Ísland mætir í undankeppninni. vísir/Anton

Ísland verður í riðli með heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands í undankeppni HM kvenna í fótbolta á næsta ári.

Það er því óhætt að segja að Ísland hafi fengið martraðarriðil en fjórða liðið í riðlinum er svo Úkraína. Undankeppnin hefst í byrjun mars.

Efsta lið riðilsins kemst beint á HM en hin þrjú liðin fara í tveggja umferða umspil þar sem alls 32 lið taka þátt. Varðandi það umspil er afar mikilvægt fyrir Ísland að ná að forðast neðsta sæti riðilsins og má fyrir fram búast við að sú barátta verði við Úkraínu. Neðar í greininni má lesa um hvernig umspilið virkar.

Riðlarnir í A-deild undankeppninnar. Ísland er í riðli þrjú.UEFA

Einnig hefur verið dregið í riðlana í B- og C-deild og má sjá þá hér að neðan. Elísabet Gunnarsdóttir stýrir Belgum sem féllu í síðasta mánuði niður í B-deild og eru þar í riðli með Skotlandi, Ísrael og Lúxemborg.

Riðlarnir í B-deild. Elísabet Gunnarsdóttir stýrir Belgum sem eru í riðli fjögur.UEFA

Svona eru riðlarnir í C-deild. Sigurliðin sex í riðlunum og tvö stigahæstu í 2. sæti komast áfram í HM-umspilið og mæta þar liðunum átta sem enda í 2. og 3. sæti riðlanna í A-deild.UEFA

Ísland mun spila sex leiki í sínum riðli og eru þetta leikdagarnir, með fyrirvara um minni háttar tilfærslur:

  • Leikdagur 1: Þriðjudagurinn 3. mars
  • Leikdagur 2: Laugardagurinn 7. mars
  • Leikdagur 3: Þriðjudagurinn 14. apríl
  • Leikdagur 4: Laugardagurinn 18. apríl
  • Leikdagur 5: Föstudagurinn 5. júní
  • Leikdagur 6: Þriðjudagurinn 9. júní

Leiðin á HM

Í undankeppninni komast liðin fjögur sem vinna sinn riðil í A-deild beint á HM. Það er eini möguleikinn til að komast beint á HM úr undankeppninni.

Öll hin liðin sem spila í A-deild komast í umspil, svo að Ísland er öruggt um að komast að minnsta kosti í umspil um sæti á HM.

Það fara reyndar mjög mörg lið í umspilið eða alls 32. Þar af eru 12 lið úr A-deild, 12 úr B-deild og 8 úr C-deild, en umspilið er klárlega „þægilegast“ fyrir lið sem enda í 2. og 3. sæti í A-deild því þau mæta þá ekki neinu af 12 bestu liðum Evrópu.

Hvernig virkar HM-umspilið?

HM-umspilið er nokkuð flókið og skiptist í tvo hluta og tvær umferðir, og eitt Evrópulið mun svo meira að segja þurfa að fara enn lengra eða í umspil með liðum úr öðrum heimsálfum.

Fyrri umferðin í umspili:

  • Leið eitt: Liðin átta í 2.-3. sæti riðlanna í A-deild spila við liðin sex sem vinna sinn riðil í C-deild og tvö sem ná bestum árangri í 2. sæti í C-deild.
  • Leið tvö: Liðin fjögur sem enda neðst í A-deild og liðin fjögur sem enda efst í B-deild spila við liðin átta sem enda í 2. og 3. sæti í B-deild.

Um verður að ræða einvígi þar sem hærra skráða liðið spilar seinni leikinn á heimavelli.

Seinni umferðin í umspili:

  • Sigurliðin úr leið eitt í fyrri umferð mæta sigurliðunum úr leið tvö.

Sigurliðin í seinni umferðinni komast svo á HM, fyrir utan eitt sem mun þurfa að halda áfram í umspil með liðum úr öðrum heimsálfum.

Evrópa mun þannig eiga 11 eða 12 lið á HM í Brasilíu.

Ísland hefur aldrei komist á HM en var grátlega nálægt því að komast á HM í Eyjaálfu 2023, þegar í fyrsta sinn voru 32 þjóðir með. Liðið var fyrst hársbreidd frá því að enda efst í sínum riðli en fékk á sig mark á þriðju mínútu uppbótartíma gegn Hollandi í Utrecht, og tapaði svo í framlengdum leik gegn Portúgal í umspili.

HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

