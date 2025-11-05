Innlent

Lokunardagar leik­skóla í Reykja­vík tíu sinnum al­gengari en í öðrum stórum sveitar­fé­lögum

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Leikskólabörn mættu ásamt foreldrum sínum í Ráðhúsið í Reykjavík í fyrra þegar leikskólum var lokað vegna verkfalls. Samkvæmt nýrri úttekt Viðskiptaráðs er ástandið hvað verst í Reykjavík hvað lítur að lokun leikskóla vegna manneklu í samanburði við önnur stór sveitarfélög. Vísir/Anton Brink

Hvergi eru lokunardagar í leikskólum eins margir og í Reykjavík samanborið við önnur fjölmenn sveitarfélög landsins samkvæmt nýrri úttekt Viðskiptaráðs Íslands. Þannig voru lokunardagar leikskóla á haustönn 2024 tífalt fleiri á hvert barn í Reykjavík samanborið við næstu fimm fjölmennustu sveitarfélög landsins samkvæmt úttektinni.

„Á haustönn 2024 voru 1,3 lokunardagar á hvert barn í borgarreknum leikskólum en 0,13 dagar að meðaltali í leikskólum annarra sveitarfélaga,” segir meðal annars í inngangsorðum tilkynningar Viðskiptaráðs um niðurstöður úttektarinnar sem ráðið birtir í morgun.

Engin lokun í Kópavogi

Ráðið hafi sent fyrirspurn um fjölda lokunardaga vegna manneklu og skipulagðra lokunardaga til sex stærstu sveitarfélaga landsins, það er Reykjavíkurborgar, Garðabæjar, Reykjanesbæjar, Hafnarfjarðar, Akureyrar og Kópavogs. Niðurstöður úttektarinnar byggja á svörum sveitarfélaganna auk upplýsinga sem fyrir liggja á heimasíðum þeirra og könnunum um ánægju íbúa með þjónustu þeirra. Þá er tekið fram að úttektin nái aðeins til leikskóla sem reknir eru af sveitarfélögum en sjálfstætt starfandi leikskólar eru undanskildir.

„Lokunar­dagar vegna manneklu voru 1,3 á hvert barn á borgarreknum leikskólum haustið 2024 en slíkir dagar voru að jafnaði 0,13 á barn í hinum sveitarfélögunum. Í leikskólum Garðabæjar voru lokunardagar vegna manneklu næst flestir, eða 0,36 á hvert barn, en það eru tæplega fjórfalt færri dagar á barn en hjá Reykja­víkurborg,“ segir meðal annars í tilkynningu ráðsins en myndin hér að ofan sýnir betur fjölda lokunardaga á hvert leikskólabarn vegna manneklu eftir sveitarfélögum.

Engir lokunardagar voru í leikskólum Kópavogs á tímabilinu og næst fæstir voru lokunardagar á Akureyri.

„Lokunardagar vegna manneklu reiknast sem fjöldi barna sem þurfa að vera heima í hvert skipti sem deild lokar. Ef 10 barna deild lokar í 2 daga telst það til dæmis sem 20 lokunardagar. Lokunardagar eru reiknaðir í heilsdagsígildi en ef lokun er hluta úr degi telst það sem hálfur lokunardagur og telst þá aðeins sá fjöldi barna sem er heima að hverju sinni þegar deild lokar,“ segir um aðferðarfræðina við útreikning fjölda lokunardaga á hvert barn.

Einn af hverjum fjórum leikskólum með lokunardaga

Þá var hlutfallslega mest um lokanir vegna manneklu í Reykjavík á umræddu tímabili þar sem deild var lokað í þremur af hverjum fimm leikskólum. Aftur voru engar lokanir í Kópavogi en myndin hér að neðan sýnir betur hvernig hlutfallið var eftir sveitarfélögum á tímabilinu hvað þetta varðar.

Um fjörutíu börn heima í næstum mánuð

Tæplega fjögur hundruð börn sem eru á leikskóla í Reykjavík voru heima í tvær leikskólavikur eða meira sökum manneklu í fyrrahaust. Samkvæmt svörum borgarinnar við fyrirspurn Viðskiptaráðs þurftu ríflega 40% barna á leikskólum borgarinnar að fara heim einhvern tímann á tímabilinu, ýmist hluta úr degi eða í heilan dag. Þá þurfti fjórða hvert barn að vera heima oftar en einu sinni á tímabilinu og 39 börn voru heima í átján leikskóladaga á tímabilinu, eða tæpar fjórar vikur.

„Heildarfjöldi lokunardaga nam 10.769 hjá leikskólum Reykjavíkurborgar haustið 2024. Það þýðir að ófyrirséðar lokanir hafa raskað rúmlega 10.000 dögum fjölskyldna í Reykjavík með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á atvinnu- og fjölskyldulíf. Ef tíðni lokana er sambærileg á vorönn má gera ráð fyrir tvöföldum þeim dagafjölda yfir veturinn í heild,“ segir í tilkynningunni.

Ánægja með þjónustu Reykjavíkurborgar liggur ekki fyrir

Samkvæmt árlegri þjónustukönnun Gallup mælist ánægjan mest í Garðabæ af sveitarfélögunum sex árið 2024. Þá næst koma Hafnarfjörður og Akureyri og síðan Kópavogur þar sem ánægjan mælist á pari við landsmeðaltal. 

Ánægjan í Reykjanesbæ mælist undir meðaltali en tekið er fram í tilkynningu Viðskiptaráðs að niðurstöður um ánægju íbúa í Reykjavík með leikskólaþjónustu liggi ekki fyrir þar sem borgin hafi árið 2016 ákveðið að hætta þátttöku í þjónustukönnunum Gallup. Sökum þessa liggi ekki fyrir samanburðarhæfar niðurstöður um þetta efni.

Flestir skipulagðir lokunardagar í Reykjanesbæ

Loks var skoðaður fjöldi skipulagðra lokunardaga á leikskólum sveitarfélaganna en þar kemur í ljós að að jafnaði eru slíkir dagar 26 talsins, það er sumarleyfisdagar ásamt skipulagsdögum. Fjöldi þessara daga reyndist svipaður í flestum sveitarfélögum, en flestir eru þeir 29 í Reykjanesbæ og fæstir 25 í Garðabæ.

