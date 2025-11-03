Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. nóvember 2025 14:45 Fanndís á ferðinni í leik með Val gegn Breiðablik í fyrrasumar. Samningur hennar við félagið er útrunninn. vísir / ernir Fanndís Friðriksdóttir gæti lagt skóna á hilluna. Samningur hennar rann út þegar nýafstöðnu tímabili lauk og stjórnarfólk Vals hefur ekki heyrt í henni til að endursemja. Fanndís spilaði alla 23 deildarleikina í sumar og skoraði 8 mörk. Hún var næstmarkahæst hjá Valsliðinu sem átti sitt versta tímabil í áraraðir og endaði í 6. sæti Bestu deildarinnar. Í samtali við Vísi sagði Fanndís að samningur hennar hafi runnið út eftir tímabilið og hún hafi ekkert heyrt frá félaginu um endurnýjun. Valur hefur boðað breytingar að undanförnu og kynnt nýja stefnu, sem felst helst í því að efla grasrótarstarfið og gefa yngri leikmönnum tækifæri. „Ég er orðin 35 ára þannig að ég passa kannski ekki inn í stefnuna“ sagði Fanndís í samtali við Vísi. Fanndís hefur ekki tekið endanlega ákvörðun um framhaldið en íhugar að hætta í fótbolta. „Nú er ég bara á leiðinni í frí og ætla ekkert að hugsa um fótbolta á meðan en ég hef alveg hugsað um að kalla þetta gott.“ Besta deild karla Valur Mest lesið „Ísland í hópi með Norður-Kóreu og Íran“ Sport Dönsk landsliðskona eignaðist barn tólf vikum fyrir tímann Handbolti Loksins þorði einhver í Kolbein sem stígur aftur inn í hringinn Sport Kærastan tók eftir því að eitthvað var að Handbolti „Búnt á skenkinn, Halli Egils á vegginn“ Sport Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Enski boltinn Viðtökurnar á Anfield munu ekki breyta neinu Fótbolti Forðuðu sér frá bráðsmitandi óléttu í Fram Handbolti Skagamenn senda Kanann heim Körfubolti Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug Enski boltinn Fleiri fréttir Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Hermann tekinn við Val Fóru nýja leið í ár og auglýstu eftir þjálfara: Tommy Nielsen ráðinn Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka FH-ingar kveðja Kjartan Henry Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af öllum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Bretinn ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Val Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Tölur úr Bestu: Hallgrímur Mar bjó til langflest færi „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Birnir frá Akureyri í Garðabæ Hættir með Fram Heimir kynntur til leiks í Árbænum Túfa rekinn frá Val Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Sjá meira