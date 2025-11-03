Innlent

Eldur í bíl á Hellis­heiði

Einar segir lögreglu hafa fengið tilkynninguna fyrir stuttu. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á Suðurlandi var fyrir stuttu tilkynnt um eld í bíl á Hellisheiði. Samkvæmt upplýsingum frá Einar Sigurjónssyni aðalvarðstjóra hjá Lögreglunni á Suðurlandi gat ökumaður sjálfur slökkt eldinn og svo ekið bílnum af vettvangi. 

Töluverður viðbúnaður var á vettvangi en allri vinnu er nú lokið. 

