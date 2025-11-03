Miðaldaturn í Róm hrundi að hluta Lovísa Arnardóttir skrifar 3. nóvember 2025 13:41 Mikill fjöldi viðbragðsaðila var á vettvangi til að aðstoða við björgun. Turninn hrundi að hluta. Vísir/AP Turn frá miðöldum, Torre dei Conti, hrundi að hluta í morgun í Róm við endurbætur á turninum. Turninn er staðsettur nærri Collosseum. Í frétt AP kemur fram að einn verkamaður hafi slasast lífshættulega þegar turninn hrundi og annar hafi verið fastur. Í frétt AP segir að hundruð ferðamanna hafi fylgst með þegar slökkviliðsmenn notuðu færanlegan stiga til að koma sjúkrabörum upp á efri hæð Torre dei Conti til að bjarga verkamanninum sem var fastur. Annar hluti turnsins hrundi við björgunaraðgerðirnar. Luca Cari, talsmaður slökkviliðsins, staðfesti að einn verkamaður væri enn fastur klukkustundum eftir fyrsta hrunið. Hann bætti við að verið væri að huga að verkamanni sem hafði verið bjargað en að hann væri enn í lífshættu. Þremur verkamönnum hefði verið bjargað ómeiddum. Roberto Gualtieri borgarstjóri Rómar og Alessandro Giuli menningarmálaráðherra Ítalíu voru á staðnum en neituðu að ræða við fréttamenn. Queen Paglinawan var að vinna í ísbúð nærri turninum þegar hún heyrði tvo háa dynki frá turninum með stuttu millibili. „Ég var að vinna og þá heyrði ég eitthvað falla, og svo sá ég turninn hrynja á ská,“ sagði Paglinawan í viðtali við AP. Í bakgrunni má heyra þegar annar hluti turnsins hrundi. Rykmökkur gerði björgunarstarfið erfitt. Vísir/AP Torre dei Conti var byggður á 13. öld af Innósentíusi III. páfa sem bústaður fyrir fjölskyldu hans. Turninn skemmdist í jarðskjálfta árið 1349 og hrundi aftur á 17. öld. Turninn er um 29 metra hár og hýsti áður skrifstofur en hefur ekki verið notaður síðan 2006. Endurbætur hafa staðið síðustu þrjú ár og átti samkvæmt plani að vera lokið á næsta ári. Ítalía Mest lesið Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina Innlent Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Innlent Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Erlent „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Innlent Íslenskir unglingar veðja næst mest í Evrópu Innlent Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Erlent „Aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé“ Innlent Áfengisneysla „Evrópumeistara í unglingadrykkju“ dregst saman Erlent Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Innlent Þúsundir hafi orðið af milljónum Innlent Fleiri fréttir Miðaldaturn í Róm hrundi að hluta Áfengisneysla „Evrópumeistara í unglingadrykkju“ dregst saman Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Konur í Afganistan óttist raunverulega að heimurinn gleymi þeim Mamdani mælist með gott forskot degi fyrir kosningar Að minnsta kosti 20 látnir eftir stóran skjálfta í Afganistan Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Konur í Afganistan óttist raunverulega að heimurinn gleymi þeim Annar hinna handteknu látinn laus: „Drepið mig, drepið mig, drepið mig“ Andrew sviptur síðustu hernaðartigninni Fjórir útskrifaðir af spítala en tveir enn í lífshættu Drónaumferð við herstöð í Belgíu Allt í loft upp í Færeyjum vegna Suðureyjarganga Níu í lífshættu eftir stunguárásina Margir sagðir særðir eftir árás í Cambridge-skíri Segir hernum að undirbúa árás á Nígeríu Stúlka fannst á lífi í kassa í órafjarlægð frá heimili sínu Kona ákærð fyrir ránið í Louvre Demókratar vilja yfirheyra Andrew Enn staðráðin í að lenda geimförum á tunglinu með Starship Gera sex hundruð gervihnetti fyrir „Gullhvelfinguna“ Sagður hafa skipað hernum að gera árásir í Venesúela Ljóst að D66 varð stærri en flokkur Wilders Grænland, Færeyjar og Álandseyjar fá sæti við borðið Æðsti lögmaður ísraelska hersins segir af sér vegna leka Segir Repúblikönum að beita kjarnorkuúrræðinu Flóttamönnum fækkað úr 125.000 í 7.500 Hundruð þúsunda strangtrúaðra mótmæla herkvaðningu Orðin hæsta kirkja í heimi Öldungadeildin samþykkir að ógilda tollaákvarðanir Trump Sjá meira