Styrktar­fé­lag lamaðra og fatlaðra tekur upp nýtt nafn

Atli Ísleifsson skrifar
Bergljót Borg er framkvæmdastjóri Gló stuðningsfélags.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur tekið upp nýtt nafn, Gló stuðningsfélag. Frá þessu var greint um helgina en samhliða nýju nafni hefur einnig verið gefið út nýtt myndmerki og ný ásýnd sem ætlað er að ná betur um núverandi starfsemi og gildi félagsins.

Í tilkynningu segi rað meginmarkmið félagsins sé að efla þátttöku barna og ungmenna með fjölbreyttar áskoranir og stuðningsþarfir. 

„Gló styður við tækifæri þeirra til að eiga aðild að tómstundum og menningu, lifa öruggu og heilbrigðu lífi og rækta sjálfsmynd sína, hæfileika og færni. Félagið starfrækir meðal annars snemmtæka íhlutun og endurhæfingarþjónustu á Æfingastöðinni og býður upp á sumarbúðir og margvísleg tómstundatækifæri á vegum Reykjadals.

Enn fremur vinnur félagið að því að efla skapa og miðla margvíslegri þekkingu og þjónustu sem styður við tækifæri í stað takmarkana.

Nýtt myndmerki félagsins.

Starfsemin hefur stækkað og þróast

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað árið 1952 í kjölfar þess að lömunarveiki hafði lagst af fullum þunga á fjölmörg börn og ungmenni. Sjúkdómurinn hafði veruleg áhrif á hreyfifærni og starfsorku, en á þeim tíma voru lítil úrræði til staðar þegar kom að endurhæfingu og hjálpartæki fyrir fatlað fólk voru af skornum skammti,“ segir í tilkynningunni. 

Haft er eftir Bergljótu Borg framkvæmdastjóra að í gegnum áratugina hafi samfélagið mikið breyst og starfsemi félagsins þróast samhliða því. 

„Það hefur því staðið til um nokkurt skeið að aðlaga nafn og ásýnd Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra til að ná betur um núverandi starfsemi félagsins og breyttar hugmyndir um fötlun. 

Við munum áfram byggja starfið á þeim drifkrafti, eldmóði og hlýju sem hefur einkennt félagið í rúm 70 ár. Við viljum halda í frumkvöðlakraftinn og vera leiðandi afl þegar kemur að þjónustu við föltuð börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra, hafa áhrif á viðhorf og orðræðu í samfélaginu, og draga úr samfélagslegum hindrunum. Markmið okkar er skýrt –að öll börn og ungmenni fái að láta ljós sitt skína,“ segir Bergljót.

