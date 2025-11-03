Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra tekur upp nýtt nafn Atli Ísleifsson skrifar 3. nóvember 2025 10:19 Bergljót Borg er framkvæmdastjóri Gló stuðningsfélags. Gló Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur tekið upp nýtt nafn, Gló stuðningsfélag. Frá þessu var greint um helgina en samhliða nýju nafni hefur einnig verið gefið út nýtt myndmerki og ný ásýnd sem ætlað er að ná betur um núverandi starfsemi og gildi félagsins. Í tilkynningu segi rað meginmarkmið félagsins sé að efla þátttöku barna og ungmenna með fjölbreyttar áskoranir og stuðningsþarfir. „Gló styður við tækifæri þeirra til að eiga aðild að tómstundum og menningu, lifa öruggu og heilbrigðu lífi og rækta sjálfsmynd sína, hæfileika og færni. Félagið starfrækir meðal annars snemmtæka íhlutun og endurhæfingarþjónustu á Æfingastöðinni og býður upp á sumarbúðir og margvísleg tómstundatækifæri á vegum Reykjadals. Enn fremur vinnur félagið að því að efla skapa og miðla margvíslegri þekkingu og þjónustu sem styður við tækifæri í stað takmarkana. Nýtt myndmerki félagsins. Starfsemin hefur stækkað og þróast Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað árið 1952 í kjölfar þess að lömunarveiki hafði lagst af fullum þunga á fjölmörg börn og ungmenni. Sjúkdómurinn hafði veruleg áhrif á hreyfifærni og starfsorku, en á þeim tíma voru lítil úrræði til staðar þegar kom að endurhæfingu og hjálpartæki fyrir fatlað fólk voru af skornum skammti,“ segir í tilkynningunni. Haft er eftir Bergljótu Borg framkvæmdastjóra að í gegnum áratugina hafi samfélagið mikið breyst og starfsemi félagsins þróast samhliða því. „Það hefur því staðið til um nokkurt skeið að aðlaga nafn og ásýnd Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra til að ná betur um núverandi starfsemi félagsins og breyttar hugmyndir um fötlun. Við munum áfram byggja starfið á þeim drifkrafti, eldmóði og hlýju sem hefur einkennt félagið í rúm 70 ár. Við viljum halda í frumkvöðlakraftinn og vera leiðandi afl þegar kemur að þjónustu við föltuð börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra, hafa áhrif á viðhorf og orðræðu í samfélaginu, og draga úr samfélagslegum hindrunum. Markmið okkar er skýrt –að öll börn og ungmenni fái að láta ljós sitt skína,“ segir Bergljót. Félagasamtök Mest lesið Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina Innlent Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Erlent „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Innlent Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Erlent „Aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé“ Innlent Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Innlent Þúsundir hafi orðið af milljónum Innlent Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Innlent Mamdani mælist með gott forskot degi fyrir kosningar Erlent Annar hinna handteknu látinn laus: „Drepið mig, drepið mig, drepið mig“ Erlent Fleiri fréttir Uppsagnir hjá Morgunblaðinu Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Viðreisn stillir upp á lista í Mosfellsbæ Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra tekur upp nýtt nafn Foreldrar langveikra barna einangruð og endi jafnvel sem öryrkjar Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Tvö pör handtekin og afskipti höfð af tvímenningum Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina „Aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé“ Hjóluðu 1300 kílómetra meðfram Dóná með börnum sínum „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Kynlífsverkafólk í Norræna húsinu og tölvuspilandi eldri borgarar Moskítóflugan lifði kuldakastið af „Þorsti í auglýsingafé er talsverður hjá Ríkisútvarpinu“ Hætta á að ákveðnir staðir þrífist ekki Velunnarar hefja söfnun fyrir ekkju Hjörleifs Þúsundir hafi orðið af milljónum Hundrað þúsund færri kindur í dag en fyrir tíu árum Dökk mynd í byggingariðnaði, umsvif RÚV og fækkun fjár Losun gróðurhúsalofttegunda jókst í Reykjavík Húsnæðismálin og staða Ríkisútvarpsins Ölvaður undir stýri með börn í bílnum Kosningahugur í eigendum frístundahúsa Keypti stól í Góða hirðinum sem reyndist fágætur gripur Getur gervigreindarsmjaður leitt til gervigreindargeðrofs? Söguleg óvissa á fasteignamarkaði og meðvirk gervigreind Óttast að námsbraut verði undir verði af frumvarpinu Kostnaður við stjórnsýslu borgarinnar mun hærri en landsmeðaltalið Tveir fá heilablóðfall á hverjum degi á Íslandi Breytingar sem litlu breyta og mokstursmenn þakka veðurguðunum Sjá meira