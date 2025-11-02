Daníel Leó hetjan í dramatískum sigri

Íslenski landsliðsmiðvörðurinn Daníel Leó Grétarsson tryggði Sönderjyske dramatískan sigur í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Sönderjyske vann þá 2-1 heimasigur á Vejle Boldklub. Vejle komst yfir í leiknum en missti svo mann af velli með rautt spjald á 37. mínútu.
Kristall Máni Ingason lagði upp jöfnunarmarkið fyrir Mads Agger á 44. mínútu. Kristall Máni fór af velli á 78. mínútu.
Sönderjyske spilaði allan seinni hálfleikinn manni fleiri en þurfti að bíða lengi eftir sigurmarkinu.
Það skoraði Daníel Leó á þriðju mínútu í uppbótartíma. Hann skallaði þá fyrirgjöf Olti Hyseni í markið.
Þetta var annað deildarmark Daníels á tímabilinu en hann skoraði einnig í sigri á Bröndby.
SönderjyskE er í fimmta sæti deildarinnar eftir þennan sigur, sex stigum á eftir FC Kaupmannahöfn sem er í næsta sæti fyrir ofan.