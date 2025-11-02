Innlent

„Aldrei fyrir­gefan­legt þegar það er farið svona með opin­bert fé“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Vilhjálmur Árnason, formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis.
Vilhjálmur Árnason, formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis. vísir/Bjarni

Formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir ljóst að fjárútlát Ríkislögreglustjóra til ráðgjafafyrirtækisins Intru verði að hafa afleiðingar. Álíka meðhöndlun á opinberu fé sé aldrei fyrirgefanleg. Málið verður tekið fyrir á fundi nefndarinnar á morgun.

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kemur saman á morgun. Meðal þess sem verður til umræðu hjá nefndinni eru málefni Ríkislögreglustjóra í ljósi viðskipta og fjárútláta embættisins til ráðgjafafyrirtækisins Intru sem hafa verið töluvert til umfjöllunar undanfarið. Eini starfsmaður og eigandi Intru hlaut 160 milljónir með virðisaukaskatti frá embættinu á fimm árum. 

Dómsmálaráðherra kannar málið enn frekar. Hún svaraði því ekki beinum orðum hvort ríkislögreglustjóri njóti trausts í embætti fyrir helgi.

Formaður nefndarinnar segist líta málið alvarlegum augum og útilokar ekki að Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri verði kölluð fyrir nefndina.

„Enda höfum við lengi haft áhyggjur af því að svona mál séu í gangi innan stjórnsýslu ríkisins og það er aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé. Hver króna er króna okkar skattgreiðenda.“ 

Hann segist hafa áhyggjur af því að fleiri álíka mál séu til staðar á öðrum stigum stjórnsýslunnar. Hann hvetur dómsmálaráðherra til að skoða málið til hlítar. Mistök voru gerð og ríkislögreglustjóri beri ábyrgð.

„Það er það sem við getum ekki búið við. Hvort sem það er ríkislögreglustjóri eða aðrir embættismenn að það sé ekki farið rétt með opinbert fjármagn og það hafi engar afleiðingar. Því þá getum við aldrei komið í veg fyrir svona hluti.“

Nefndarmaður Flokks fólksins segir ríkisstjórnina og stjórnarandstöðuna vera samstíga í málinu.

„Ég held að það skipti miklu máli fyrir orðsporið og trúverðugleika lögreglunnar að klára þetta mál fljótt og vel.

Finnst þér að dómsmálaráðherra eigi að beita sér í þessu máli gagnvart ríkislögreglustjóra?

„Já, það gefur auga leið. Auðvitað hefur hún ýmis ráð í höndum sér og ég ætla ekkert að fjalla um það en þetta er auðvitað mál sem skiptir verulega miklu máli.“

