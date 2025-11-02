Hólmbert skoraði í Suður-Kóreu og stjórnaði sigursöngvum eftir leik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. nóvember 2025 13:20 Hólmbert Aron Friðjónsson stjórnaði söngvum með stuðningsmönnum Gwangju eftir leikinn og íslenski fáninn var með í för. @gwangju_fc Hólmbert Aron Friðjónsson skoraði sitt fyrsta deildarmark fyrir Gwangju FC í suðurkóresku deildinni í dag. Gwangju vann þá 2-0 sigur á Jeju SK heimavelli sínum, Gwangju HM leikvanginum. Hólmbert byrjaði leikinn reyndar á bekknum en kom inn á sem varamaður á 72. mínútu. Gwangju náði forystunni með marki Chang-moo Shin sjö mínútum síðar og Hólmbert innsiglaði 2-0 sigur liðsins með marki í uppbótatíma. Markið skoraði Hólmbert eftir stoðsendingu frá bakverðinum Sung-gwon Cho. Eftir leikinn þá stjórnaði Hólmbert sigursöngum með stuðningsmönnum, vafinn í íslenska fánann eins og sjá má hér fyrir neðan. Gwangju er 48 stig eftir 35 leiki og í efsta sæti neðri hlutans. Liðið er enn fremur níu stigum frá fallsæti þegar níu stig eru eftir í pottinum. Liðið mætir síðan botnliði Daegu í næstu umferð og getur þar með tryggt sér áframhaldandi veru í deildinni. Hólmbert var að spila sinn sjöunda leik með liðinu en hafði ekki náð að skora í hinum sex. Hann kom til félagsins frá þýska félaginu Preussen Münster á frjálsri sölu í ágúst. View this post on Instagram A post shared by 광주FC-GWANGJU FC (@gwangju_fc) Suður-Kórea Fótbolti Mest lesið Kærastan tók eftir því að eitthvað var að Handbolti Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Enski boltinn Tóku símana af stelpunum alla keppnisferðina Golf Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Enski boltinn Úlfarnir ráku Pereira Enski boltinn Eins og á gamlárskvöldi á Íslandi inni á leikvanginum Fótbolti Er Tóti Túrbó ofmetinn? Körfubolti Sjáðu brot af því besta úr enska boltanum í dag Fótbolti Ótrúleg varnartölfræði Arsenal í október Fótbolti Magic Johnson bætir við enn einum titlinum Sport Fleiri fréttir Hólmbert skoraði í Suður-Kóreu og stjórnaði sigursöngvum eftir leik Leggur til breytingar og vill að fótboltinn læri af handboltanum Úlfarnir ráku Pereira Patrick Vieira ekki lengur þjálfari Mikaels Egils Mark frá Messi kom ekki í veg fyrir oddaleik Fóru nýja leið í ár og auglýstu eftir þjálfara: Tommy Nielsen ráðinn Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Skoraði fyrsta markið sama dag og hann flutti í þriðja sinn á þremur mánuðum Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Eins og á gamlárskvöldi á Íslandi inni á leikvanginum Ótrúleg varnartölfræði Arsenal í október Sjáðu brot af því besta úr enska boltanum í dag Juventus landaði sigri í fyrsta leik Spalletti Liverpool loks á sigurbraut á ný Valencia engin fyrirstaða fyrir Real Madrid Lánleysi Úlfanna algjört og Palace aftur á sigurbraut Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Emelía innsiglaði sigurinn og liðið á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Glódís Perla og félagar létu ekki áfall í byrjun stoppa sig Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Diljá norskur meistari með Brann Alexandra skoraði en hræðilegur fyrri hálfleikur eyðilagði allt Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð Fyrrum þjálfari ársins notaði gervigreindina til að hjálpa sér „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ FH-ingar kveðja Kjartan Henry Sjá meira