Margir sagðir særðir eftir árás í Cambridge-skíri

Margir eru sagðir særðir eftir stunguárás um borð í lest á leið til Cambridge-skíris á Bretlandi. Tveir menn hafa verið handteknir að sögn lögreglu.

Ekki liggur fyrir hversu margir voru stungnir, eða hvort einhver hafi hlotið bana af. Þó segir í frétt BBC að nokkur fjöldi fólks hafi verið fluttur af vettvangi í sjúkrabíl.

Viðbragðsaðilum mun hafa verið gert viðvart um málið klukkan 19:39 á staðartíma. Viðvera lögreglunnar er mikil þessa stundina við lestarstöðina í bænum Huntington. Lestarsamgöngur á svæðinu liggja niðri að svo stöddu vegna málsins.

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands segir árásina hræðilega og segir hana valda honum miklum áhyggjum. Hann biðlar til fólks að fylgja fyrirmælum lögreglu.

Fréttin hefur verið uppfærð.