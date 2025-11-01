Valencia engin fyrirstaða fyrir Real Madrid 1. nóvember 2025 19:33 Kylian Mbappé og Jude Bellingham voru á skotskónum í kvöld. Getty/Alberto Gardin Topplið Real Madrid tók á móti Valencia í 11. umferð spænsku úrvalsdeildarinnar en gestirnir eru í bullandi fallbaráttu og verða það áfram eftir 4-0 tap í kvöld. Kylipan Mbappé skoraði fyrstu tvö mörk Madrídinga í fyrri hálfleik, það fyrra úr víti á 19. mínútu. Heimamenn fengu svo aftur víti á 43. mínútu sem Vini Jr. tók en Agirrezabala sá við honum og varði vítið. Það var þó skammgóður vermir því mínútu seinna skoraði Jude Bellingham þriðja mark heimamanna og gerði nokkurn veginn út um leikinn. Álvaro Carreras skoraði svo eitt mark til fyrir Real Madrid sem hafði algjöra yfirburði í leiknum. Real á toppi deildarinnar eftir ellefu umferðir en Valencia í því 18. og fallsæti. Spænski boltinn