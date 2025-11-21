Liði Di María afhentur nýr titill að því er virðist upp úr þurru Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. nóvember 2025 13:00 Leikmenn Rosario Central fagna með nýja bikarinn eftir að formaður félagsins sótti hann á skrifstofur sambandsins. @RosarioCentral Argentínska knattspyrnusambandið lýsti því yfir í gær að Rosario Central væri deildarmeistari ársins 2025 og afhenti liðinu nýstofnaðan titil. Argentínska knattspyrnusambandið lýsti því yfir í gær að Rosario Central væri deildarmeistari ársins 2025 og afhenti liðinu nýstofnaðan titil. Encima por terminar 1º en la anual sos campeón de LIGA. De la nada la tabla anual es una liga y Rosario Central ni siquiera se enfrentó a todos los equipos por el formato del Apertura y Clausura.Papelon absoluto. Inventaron una copa con el torneo terminado. pic.twitter.com/Wi81WpXwPR— Chino Guerra (@ChinoGuerra11) November 20, 2025 Stjörnuframherjinn Ángel Di María var viðstaddur til að taka á móti nýja bikarnum, sem kom flestum Argentínumönnum á óvart þar sem venjulega eru aðeins tvö meistaramót, Apertura- og Clausura-mótin, en í báðum er sambandið að notast við úrslitakeppni til að krýna sigurvegara. Þetta var svo óvænt að liðsmenn Rosario Central þurftu að sækja bikarinn á skrifstofur sambandsins. Deildin, sem heyrir undir lögsögu sambandsins, sagði á fimmtudag að framkvæmdastjórn hennar hefði „einróma ákveðið að stofna titilinn ‚deildarmeistari‘ fyrir það lið sem hefur safnað flestum stigum á heildarstöðutöflunni.“ Central safnaði vissulega flestum stigum (66 stig) samtals úr deildarkeppni Apertura- og Clausura-mótanna. Ársstaðan ræður því hvaða lið komast í álfukeppnir (Copa Libertadores og Copa Sudamericana) og hvaða lið falla. „Við erum besta lið ársins,“ sagði Central á samfélagsmiðlum sínum og bætti fljótt nýrri stjörnu við merki sitt, þeirri áttundu í sögunni. Platense vann Apertura-titilinn um mitt ár og um næstu helgi hefjast sextán liða úrslit Clausura-mótsins, sem lýkur með einum úrslitaleik þann 11. desember þar sem nýr argentínskur meistari verður krýndur. Central, sem keppir í B-riðli, er með flest stig í lok deildarkeppni Clausura-mótsins, eða 31. Úrslitakeppni þessa móts hefst á laugardag þar sem Central mætir Estudiantes í fyrstu umferð. Knattspyrnusambandið undir forystu Claudio Tapia hefur á undanförnum árum stundað stöðugar breytingar á mótakerfum og óvæntum ákvörðunum um uppfærslur og fall. Þetta er engu að síður í fyrsta skipti sem nýr bikar er stofnaður á meðan tímabil er í gangi. JAJAJAJAJJAJJAJJAAJAJEJSJSJSJWJJSWJJWWD ESTÁ SALIENDO EL PRESIDENTE DE ROSARIO CENTRAL CON UN TÍTULO DE LA ABSOLUTA NADA!!!!!!!!!Es el papelón más grande que vi en toda mi vida. JAJAJAJAJJAJJAJJAAJAJEJSJSJSJWJJSWJJWWD ESTÁ SALIENDO EL PRESIDENTE DE ROSARIO CENTRAL CON UN TÍTULO DE LA ABSOLUTA NADA!!!!!!!!!Es el papelón más grande que vi en toda mi vida. 

Cambiaron las reglas en un segundo y ya le entregaron una Copa.Papelón.pic.twitter.com/LF4RSqyHWn— Julianismo 𝑴𝑱 (@_MateoMJ) November 20, 2025 