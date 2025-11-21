Fótbolti

Liði Di María af­hentur nýr titill að því er virðist upp úr þurru

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leikmenn Rosario Central fagna með nýja bikarinn eftir að formaður félagsins sótti hann á skrifstofur sambandsins.
Argentínska knattspyrnusambandið lýsti því yfir í gær að Rosario Central væri deildarmeistari ársins 2025 og afhenti liðinu nýstofnaðan titil.

Stjörnuframherjinn Ángel Di María var viðstaddur til að taka á móti nýja bikarnum, sem kom flestum Argentínumönnum á óvart þar sem venjulega eru aðeins tvö meistaramót, Apertura- og Clausura-mótin, en í báðum er sambandið að notast við úrslitakeppni til að krýna sigurvegara.

Þetta var svo óvænt að liðsmenn Rosario Central þurftu að sækja bikarinn á skrifstofur sambandsins.

Deildin, sem heyrir undir lögsögu sambandsins, sagði á fimmtudag að framkvæmdastjórn hennar hefði „einróma ákveðið að stofna titilinn ‚deildarmeistari‘ fyrir það lið sem hefur safnað flestum stigum á heildarstöðutöflunni.“

Central safnaði vissulega flestum stigum (66 stig) samtals úr deildarkeppni Apertura- og Clausura-mótanna. Ársstaðan ræður því hvaða lið komast í álfukeppnir (Copa Libertadores og Copa Sudamericana) og hvaða lið falla.

„Við erum besta lið ársins,“ sagði Central á samfélagsmiðlum sínum og bætti fljótt nýrri stjörnu við merki sitt, þeirri áttundu í sögunni.

Platense vann Apertura-titilinn um mitt ár og um næstu helgi hefjast sextán liða úrslit Clausura-mótsins, sem lýkur með einum úrslitaleik þann 11. desember þar sem nýr argentínskur meistari verður krýndur.

Central, sem keppir í B-riðli, er með flest stig í lok deildarkeppni Clausura-mótsins, eða 31. Úrslitakeppni þessa móts hefst á laugardag þar sem Central mætir Estudiantes í fyrstu umferð.

Knattspyrnusambandið undir forystu Claudio Tapia hefur á undanförnum árum stundað stöðugar breytingar á mótakerfum og óvæntum ákvörðunum um uppfærslur og fall. Þetta er engu að síður í fyrsta skipti sem nýr bikar er stofnaður á meðan tímabil er í gangi.

