Reynsluboltarnir í íslenska landsliðinu áttu misjafnan dag með sínum liðum í Mið-Austurlöndunum.
Jóhann Berg Guðmundsson var á hægri kantinum hjá Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, sem tapaði 2-0 fyrir Al-Nasr Dubai í dag.
Leikurinn var algjör hörmungarsaga fyrir Al-Dhafra, liðið var lent tveimur mörkum undir á 12. mínútu eftir að hafa skorað sjálfsmark og gefið frá sér vítaspyrnu.
Tveir liðsfélagar Jóhanns létu svo reka sig af velli. Mouhcine Rabja fékk gult spjald á 34. mínútu og annað gult spjald á 44. mínútu. Tíu Al-Dhafra menn urðu síðan níu þegar Leonard Amesimeku braut af sér sem aftasti varnarmaður á 68. mínútu.
Aron Einar Gunnarsson átti hins vegar betri dag en hann spilaði allan leikinn á miðjunni, eins og hann gerir vanalega fyrir Al-Gharafa, í 1-0 sigri liðsins gegn Al-Wakrah í kvöld. Yacine Brahimi skoraði eina mark leiksins í fyrri hálfleik.