Ljóst að D66 varð stærri en flokkur Wilders

Atli Ísleifsson skrifar
Hinn 38 ára Rob Jetten er leiðtogi hins frálslynda miðjuflokks, D66. Flest bendir til að hann verði næsti forsætisráðherra Hollands.
Frjálslyndi miðjuflokkurinn D66 hlaut flest atkvæði í hollensku þingkosningunum sem fram fóru á miðvikudaginn. Hollenskir fjölmiðlar greindu frá nýjustu tölum upp úr hádegi og er ljóst, þegar búið er að telja nær öll atkvæði, að Frelsisflokkurinn, undir stjórn Geert Wilders, getur ekki fengið fleiri atkvæði en D66.

Samkvæmt nýjustu tölum er D66 með naumt forskot á Frelsisflokkinn, um fimmtán þúsund atkvæði. Frelsisflokkinn, sem hefur lengi barist gegn komu múslíma til landsins, sleit ríkisstjórnarsamstarfi í sumar sem varð til þess að boðað var til þriðju þingkosninganna í landinu á síðustu fjórum árum. 

Líklegt þykir að leiðtogi D66, hinn 38 ára Rob Jetten, muni nú reyna að mynda ríkisstjórn. Takist honum það verður hann yngsti forsætisráðherrann í sögu landsins. 

Spár gera nú ráð fyrir að D66 og Frelsisflokkurinn muni báðir ná 26 mönnum á þing, en alls sitja 150 þingmenn á hollenska þinginu. Möguleiki er á að D66 geti náð einu þingsæti til viðbótar og þar með ná inn 27 mönnum, en reiknað er með að talningu ljúki á mánudaginn.

Frelsisflokkurinn mældist stærstur í könnunum fyrir kosningarnar en D66 var á mikilli siglingu á lokasprettinum og vann sigra í Rotterdam, Haag og Utrecht svo dæmi séu tekin. 

Núverandi tölur benda til þess að alls fimmtán flokkar nái mönnum inn á þing. Þriðji stærsti flokkurinn er VVD sem mælist nú með 22 þingmenn inni. Græni vinstriflokkurinn mælist með tuttugu menn inni, Kristilegir demókratar átján og JA 21 með níu.

