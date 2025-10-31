Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Stefán Árni Pálsson skrifar 31. október 2025 14:00 Fannar og Benni eru mennirnir á bak við þáttinn. Skemmtiþáttur vetrarins Gott kvöld er á leiðinni í loftið á Sýn og það er nú ekki lið af verri endanum sem mun stjórna þessum þætti. „Þetta verður bara svona þáttur fyrir alla, skemmtiþáttur. Það verður tónlist, það verður uppistand, það verður gleði, það verður gaman, það verða innslög, bara allt fyrir alla,“ segir Fannar Sveinsson, einn af þeim sem standa á bak við þættina. Sveitin Bandmenn verður ávallt með á sviðinu og spila þeir hvaða lag sem er, lög sem gestirnir vilja til að mynda heyra og fékk Sindri Sindrason þá til að taka lagið „Piano Man“ og gekk það eins og í sögu. „Við grípum oft í míkrafóninn með alls konar fólki,“ segir Benedikt Valsson sem er einnig partur af teyminu á bak við þættina. „Gestirnir skilja að þau geti dottið í söng ef þau vilja. En það er engin krafa,“ segir Fannar. Um er að ræða þátt fyrir alla fjölskylduna. „Þetta er samt ekki bara tónlistarþáttur. Við tölum líka um Benna, hann er þáttastjórnandinn. Þetta er svona íslenskur spjall- og skemmtiþáttur sem við þekkjum, bara Gísli Marteinn á RÚV. Þetta er á Sýn, í þeim anda,“ segir Fannar og bætir við að alltaf sé stutt í Hraðfréttastílinn þar sem þeir eru með það í blóðinu. Hér að neðan má sjá Ísland í dag frá því í vikunni. Bíó og sjónvarp Gott kvöld Mest lesið Telur Sweeney hafa verið blekkta í kjólinn Tíska og hönnun Atli Steinn fann ástina á ný Lífið „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Lífið Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Lífið „Lélegur í að fela hvernig mér líður og bera harm minn í hljóði“ Tónlist Steingleymdi að taka niður sólgleraugun Lífið Már Gunnars genginn út Lífið Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ Lífið Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Lífið Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Atli Steinn fann ástina á ný „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Már Gunnars genginn út Verk Þórdísar Erlu munu prýða auglýsingaskilti borgarinnar Steingleymdi að taka niður sólgleraugun Hvenær má byrja að spila jólalög? Stílhrein og stílíseruð útsýnisíbúð við Heiðmörk Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Yfir 170 góðgerðafélög hlutu styrk í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu „Alvöru“ jólasveinn gisti á Hótel Rangá Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu „Þetta er það fallegasta sem einhver hefur sagt um mig“ Hvað þýðir „six-seven“? Smáforrit til að deila heimilisverkum: „Fæ þrjú stig fyrir að þurrka af á heimilinu“ Kynslóðabilið kom í ljós þegar umræðan beindist að blautbolakeppni Ljúffengar banana- og kakóbollakökur í nestisboxið Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Barist upp á líf og dauða „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Sjá meira