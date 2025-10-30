Aron Einar kominn á toppinn

Aron Einar Gunnarsson var á sínum stað í liði Al Gharafa þegar liðið vann 3-1 sigur gegn Al Duhail og kom sér á topp katörsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Al-Gharafa hefur byrjað leiktíðina afar vel og er með 19 stig eftir átta leiki, og hefur aðeins tapað einum leik til þessa.
Liðið er núna tveimur stigum á undan Qatar SC sem á hins vegar leik til góða á morgun. Al Duhail er í 5. sæti með 11 stig.
Aron lék nánast allan leikinn í dag en var skipt af velli eftir að Joselu, fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Newcastle og einnig fyrrverandi landsliðsmaður Spánar, hafði skorað sitt annað mark í leiknum úr vítaspyrnu á þriðju mínútu uppbótartíma.
Senegalinn Seydou Sano kom Al Gharafa í 1-0 um miðjan fyrri hálfleik en Spánverjinn Luis Alberto jafnaði metin í uppbótartíma. Joselu kom heimamönnum svo aftur yfir á 55. mínútu og bætti seinna markinu við úr víti í lokin, eftir að gestirnir höfðu misst Ítalann Marco Verratti af velli með rautt spjald.