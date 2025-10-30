Lífið

Verk Þór­dísar Erlu munu prýða aug­lýsinga­skilti borgarinnar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Verk Þórdísar Erlu Zoëga mun prýða auglýsingaskjái borgarinnar í janúar.
Vísir/Samsett

Auglýsingahlé snýr aftur í janúar og fyrstu daga mánaðarins mun verk Þordísar Erlu Zoëga prýða auglýsingaskjái á flettiskiltum og auglýsingaskjám víða um höfuðborgarsvæðið.

Billboard, fyrirtækið sem rekur auglýsingaskjái í strætóskýlum og víða um borgina, efndi í haust til opinnar samkeppni um myndlistarverk í almenningsrými í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur og Y gallery. Fram kemur í tilkynningu frá Listasafni Reykjavíkur að verk Þórdísar, „Sólarhringur,“ hafi verið valið úr stórum hópi umsækjenda. Valnefndin var skipuð fulltrúum frá Listasafni Reykjavíkur, Y galleríi og SÍM.

„Verk Þórdísar ,,Sólarhringur” hvetur til nýrrar hugsunar um samband manns, tækni og náttúru. Það leggur til að skjáir í borgarrými breytist með birtu dagsins og taki mið af litbrigðum sólarljóssins og áhrifum þess á himinhvolfið. Þannig verður stafræni skjárinn að sólarklukku sem sýnir takt lífsins, þar sem líftími frumunnar fylgir ljósaskiptum sólarhringsins í rauntíma,“ segir um verkið í tilkynningunni.

Þórdís Erla Zoëga hefur sýnt verk sín víða. Á Íslandi hefur hún sýnt erk sín meðal annars í Listasafni Reykjavíkur, Listasafni Íslands, Listahátíð í Reykjavík og átt í samstarfi við Bioeffect, Hilton-hótel, Íslenska dansflokkinn og Bláa lónið svo fátt eitt sé nefnt. Þá hefur hún fengið þrjú stór opinber listaverkefni.

Á Íslandi verður verkefnið Upphaf, ný varanleg innsetning sett upp við inngang nýja Landspítalans og einnig verkið Flæði við tíu innganga Heklureits, nýrrar byggingarsamstæðu í miðbæ Reykjavíkur. Þá hefur hún einnig unnið að hönnun á klæðningu 40 metra hás vatnstanks í Helsinki fyrir finnska orkufyrirtækið Fortum.

Reikna má með að yfir 80% höfuðborgarbúa muni sjá verk Þórdísar dag hvern í byrjun árs 2026.

Auglýsingahlé er samstarfsverkefni Billboard, Y gallery og Listasafns Reykjavíkur. Verkefnið er frábær vettvangur fyrir myndlist í almenningsrými og er því ætlað að lýsa upp skammdegið og gefa borgarbúum tækifæri á að njóta listar um alla borgina. Þeir myndlistarmenn sem áður hafa tekið þátt í verkefninu eru Hrafnkell Sigurðsson, Sigurður Ámundason, Haraldur Jónsson og Roni Horn.

