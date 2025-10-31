Eva María Árnadóttir sviðsstjóri samfélags og sjálfbærni hjá Listaháskóla Íslands og eiginmaður hennar, Trausti Stefánsson, menntaskólakennari, hafa sett raðhús sitt við Brekkusel í Seljahverfi á sölu. Ásett verð er 152,9 milljónir.
Húsið er 270 fermetrar að stærð, á þremur hæðum, og byggt árið 1976. Heimili hjónanna er afar smekklega innréttað og hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum. Meðal nýlegra endurbóta er sauna-klefi á neðri hæðinni.
Aðalhæðin er opin og björt með rúmgóðu eldhúsi. Þaðan liggja nokkur þrep upp í stofu og borðstofu með stórum gluggum sem hleypa inn ríkulegri dagsbirtu. Loftið í rýminu gefur heildarmyndinni mikinn karakter þar sem viðarfjalir með svörtum listum skapa hlýlegt og nútímalegt yfirbragð.
Á gólfum eru ljósar terrazzo-flísar sem passa vel við ljósan við í forstofu, hurðum, stigaþrepum og lofti.
Samtals eru fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi
í kjallara er aukaíbúð með tveimur herbergjum og sérinngangi. Garðurinn við húsið er gróinn og skjólsæll með afgirtri verönd beggja megin.
