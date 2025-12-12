Frumsýning á Vísi: „Sýna fólki hver Bubbi er í raun og veru“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. desember 2025 10:11 Ferlið hans Bubba kemur í bíóhús næsta vor og er tilvalin upphitun fyrir 6.6.26-tónleika Bubba. Heimildarmyndin Ferlið hans Bubba verður frumsýnd 26. mars næstkomandi. Myndin fylgir tónlistarmanninum Bubba Morthens eftir yfir heilt ár þar sem hann lifir sínu lífi, semur tónlist, spilar á tónleikum og vinnur að nýrri plötu. „Markmið myndarinnar er að brjóta upp formið á hinni hefðbundnu viðtals-heimildarmynd,“ segir leikstjórinn Ásgeir Sigurðsson við Vísi. Hann hefur áður leikstýrt myndinni Harmi (2021) og gamanþáttaseríunni Gestum (2024). „Í stað þess að horfa á talandi hausa, vildum við skapa þá tilfinningu að áhorfandinn sé staddur inni í herberginu með Bubba – að fylgjast með listamanninum að störfum og manneskjunni í dagsins amstri, ósnert og milliliðalaust,“ segir Ásgeir. „Margir þekkja Bubba bara út frá fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og hafa mótað skoðun á honum út frá því. Stefnan með þessari mynd var að sýna fólki hver Bubbi er í raun og veru, hver manneskjan er bak við listina.“ Ferlið hans Bubba er framleidd af Antoni Karli Kristensen, Ásgeiri Sigurðssyni, Halldóri Ísaki Ólafssyni og Júlíusi Kemp. Stiklu úr myndinni má sjá hér að neðan: Finns' Party MP posts photo of herself stretching her eyes on social media Racism|Sarah Dzafce gave up her Miss Finland title on Thursday due to a picture that went viral on social media and was interpreted as racist. Finns' Party MP Juho Eerola posted a photo of herself stretching her eyes on his Facebook page. Finns' Party MP Joakim Vigelius also commented on Thursday's Miss Finland news. Finns' Party MP Juho Eerola posted a photo of herself stretching her eyes on his Facebook page. Finns' Party MP Joakim Vigelius also commented on Thursday's Miss Finland news. Photo: Juho Eerola's Facebook account, Roni Rekomaa On Thursday evening, Finns' Party MP Juho Eerola changed his Facebook profile picture to a shot of himself stretching his eyes in the same way as Miss Finland Sarah Dzafce, who gave up her title on Thursday. 'Je suis Sarah!' reads the caption of Eerola's picture. The phrase means “I am Sarah.” Dzafce, who won the Miss Finland competition in September, was criticized for a photo that appeared on social media in late November. In it, she is squinting her eyes with her fingers. The photo was captioned “eating Chinese.” The photo has been criticized as racist. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT ENDS The second vice-chairman of the Finns Party, MP Joakim Vigelius, posted an update on the messaging service X, asking, among other things, whether anyone considers Dzafce’s loss of the title a reasonable consequence. “I don’t like it. I find this sick. Uptight and humorless. Above all, merciless. And I’m not just talking about the pageant, but about the repeated social media harassment campaigns and moral rants,” Vigelius writes. Eerola told Yle that she posted the photo “just for fun.” Kvikmyndagerð á Íslandi Bíó og sjónvarp Tónlist Mest lesið Íslenskt La(m)bubu úr gæru, soðnu kindahorni og fiskaugum Tíska og hönnun Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Lífið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Lífið Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Lífið Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Lífið Næturserum fyrir hárið – bylting í hárumhirðu Lífið samstarf Fleiri fréttir Frumsýning á Vísi: „Sýna fólki hver Bubbi er í raun og veru“ Nágrannar kveðja endanlega í dag Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Yrsa, Hannes og Björg í eina sæng með Thule Sagði „frost í greininni“ og krafði Loga um breytingar Þrýstingur Trump dugði til að fá Rush Hour 4 í gegn Eru þetta bestu gamanmyndir sögunnar? Udo Kier er látinn Helga Margrét tekur við af Króla Framleiða keflvískan krimma sem gerist á hápunkti kalda stríðsins Æstur aðdáandi óð í Grande Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Sópa til sín verðlaunum um heim allan Íslenskur Taskmaster kemur í vor Hannes í víking með gamansama glæpamynd Snýr aftur í leiklistina eftir sjö ára fjarveru Urðað yfir nýja þætti Kim: Núll stjörnu glæpur gegn sjónvarpi Sjá meira