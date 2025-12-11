Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. desember 2025 10:48 Anderson og Neeson áttu í vikulöngu sambandi eftir að tökum lauk á The Naked Gun en síðan héldu þau hvort í sína áttina. Hollywood-bomban Pamela Anderson hefur loksins opnað sig um samband hennar og leikarans Liams Neesson sem var umtalað í sumar eftir frumsýningu The Naked Gun. Sambandið hafi verið raunverulegt og enst í stuttan tíma eftir að tökum á myndinni lauk. Anderson og Neeson voru í aðalhlutverkum í The Naked Gun en persónur þeirra eiga í ástarsambandi í myndinni. Þau voru síðan afar innileg hvort við annað á rauða dreglinum við kynningar á myndinni. Sjá einnig: Pamela smellti kossi á Neeson Því spruttu fram sögusagnir um að sambandið hefði smitast inn í raunheima. Á móti kom að einhverjir vildu meina að um kynningarbrellu væri að ræða. Þau svöruðu aldrei almennilega fyrir málið en Anderson sagði hins vegar í þakkarræðu á franskri kvikmyndahátíð að hún myndi aldrei fóðra kynningarbrellur. Nú hefur Anderson ákveðið að tjá sig í fyrsta sinn almennilega um samband þeirra og gerði hún það í forsíðuviðtali við People í vikunni. Innileg vika í uppsveitum „Liam og ég áttum í rómantísku sambandi í stutta stund en bara eftir að við kláruðum tökur,“ sagði hún í viðtalinu. Fallegt ofurpar! Dia Dipasupil/Getty Images Þau hefðu eytt „innilegri viku“ saman á heimili hans í upphéruðum New York þar sem hún fékk sitt eigið herbergi. Aðstoðarmenn leikaranna og fjölskyldur þeirra hefðu komið í heimsókn. Þau hefðu eitt kvöldið borðað kvöldverð á litlum frönskum veitingastað þar sem Neeson hefði kynnt hana sem „framtíðar frú Neeson“. Þessa „týndu rómantísku viku“ hefði Neeson einn morguninn, klæddur í baðslopp, fælt björn á brott út um eldhúsgluggann. „Við fórum hvort í sína áttina til að vinna að öðrum kvikmyndum,“ sagði Anderson síðan um sambandsslitin. Engin kynningarbrella Eftir að þau voru að kynna The Naked Gun yfir sumarið endurnýjuðu þau kynnin, leiddust á rauða dreglinum og knúsuðust. Anderson segir að þau hafi verið að skemmta sér, sambandið hefði verið „dálítið eins og Nancy Meyers-mynd.“ „Ég hló alltaf að því þegar fólk sagði: „Ó, þetta er kynningarbrella.“ Kynningarbrella? Þetta er alvöru. Við erum með alvöru tilfinningar,“ sagði Anderson. Þó þau dýrkuðu hvort annað væru þau betur sett sem vinir. Síðast hittust þau í ágúst þegar Neeson kom Anderson á óvart með því að mæta á leikhúshátíð í Williamstown til að fylgjast með henni leika í Camino Real eftir Tennesse Williams. „Hann er svo dyggur stuðningsmaður þessa nýja hluta ferils míns síns og sagðist vera stoltur af mér,“ sagði hún um Neeson. „Ég er viss um að við verðum alltaf í lífi hvor annars,“ sagði hún svo. Bíó og sjónvarp Hollywood Ástin og lífið Bandaríkin Tengdar fréttir Sjóðheitt og splunkunýtt Hollywood par Ofurbomban og stjarnan Pamela Anderson hefur fundið ástina í faðmi leikarans ástsæla Liam Neeson. Hjúin leika á móti hvort öðru í nýju Naked Gun kvikmyndinni þar sem ástarblossi kviknaði sem logar enn. 30. júlí 2025 10:38 Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Bíó og sjónvarp Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Lífið Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Menning Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Stjörnum prýtt afmæli Nínu „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Stjörnulífið: Kim Kardashian norðursins fundin Sjá meira