Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í mið­borginni

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Sindri Geirsson hjá ÞB verktökum og Guðbjörg Jónsdóttir hjá Icemart ásamt Heiðu Björg Hilmisdóttur.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri veitti í gær viðurkenningar fyrir fallegustu jólaskreytingar verslana í miðborg Reykjavíkur. Þetta kemur fram í tilkynningu þar sem segir að markmiðið sé að hvetja rekstraraðila til að skreyta glugga sína og verslanir á aðventunni og verðlauna þá sem skapa hlýlega, bjarta og hátíðlega stemningu í borginni.

Í ár hlutu þrír rekstraraðilar viðurkenningar fyrir framúrskarandi skreytingar. Icemart á Skólavörðustíg fyrir fallegustu jólaskreytinguna, Farmers and Friends á Laugavegi fyrir fallegustu gluggaskreytinguna og Café Babalú á Skólavörðustíg fyrir gleðilegasta barnagluggann.

Í tilkynningunni á vef sínum segir að Reykjavíkurborg vilji með þessu vekja athygli á því mikilvæga hlutverki sem jóla- og aðventuskreytingar gegni í að skapa notalegt borgarumhverfi yfir vetrartímann. Skreytingar fyrirtækja og verslana auki lífsgæði, draga fólk að miðborginni og gleðja bæði íbúa og gesti.

Fallegasta jólaskreytingin - Icemart

„Skreytingin er glæsileg, hlýleg og fellur vel að umhverfinu í hjarta miðborgarinnar.“

Fallegasta gluggaskreytingin - Farmers and Friends

„Glugginn laðar að sér gesti og setur sterkan svip á göngugötuna á aðventunni.“

Gleðilegasti barnaglugginn - Café Babalú

„Skreytingin einkennist af litagleði, leikgleði og einstakri jólastemningu sem endurspeglar vel anda staðarins. Jólaskreyting er í augnhæð barna og því mjög gleðileg fyrir þau.“
