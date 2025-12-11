Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. desember 2025 10:15 Sindri Geirsson hjá ÞB verktökum og Guðbjörg Jónsdóttir hjá Icemart ásamt Heiðu Björg Hilmisdóttur. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri veitti í gær viðurkenningar fyrir fallegustu jólaskreytingar verslana í miðborg Reykjavíkur. Þetta kemur fram í tilkynningu þar sem segir að markmiðið sé að hvetja rekstraraðila til að skreyta glugga sína og verslanir á aðventunni og verðlauna þá sem skapa hlýlega, bjarta og hátíðlega stemningu í borginni. Í ár hlutu þrír rekstraraðilar viðurkenningar fyrir framúrskarandi skreytingar. Icemart á Skólavörðustíg fyrir fallegustu jólaskreytinguna, Farmers and Friends á Laugavegi fyrir fallegustu gluggaskreytinguna og Café Babalú á Skólavörðustíg fyrir gleðilegasta barnagluggann. Í tilkynningunni á vef sínum segir að Reykjavíkurborg vilji með þessu vekja athygli á því mikilvæga hlutverki sem jóla- og aðventuskreytingar gegni í að skapa notalegt borgarumhverfi yfir vetrartímann. Skreytingar fyrirtækja og verslana auki lífsgæði, draga fólk að miðborginni og gleðja bæði íbúa og gesti. Fallegasta jólaskreytingin - Icemart „Skreytingin er glæsileg, hlýleg og fellur vel að umhverfinu í hjarta miðborgarinnar.“ Fallegasta gluggaskreytingin - Farmers and Friends „Glugginn laðar að sér gesti og setur sterkan svip á göngugötuna á aðventunni.“ Gleðilegasti barnaglugginn - Café Babalú „Skreytingin einkennist af litagleði, leikgleði og einstakri jólastemningu sem endurspeglar vel anda staðarins. Jólaskreyting er í augnhæð barna og því mjög gleðileg fyrir þau.“ Jól Reykjavík Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Bíó og sjónvarp Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Lífið Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Menning Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Stjörnum prýtt afmæli Nínu „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Stjörnulífið: Kim Kardashian norðursins fundin Sjá meira