Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. desember 2025 15:52 Nemo á sviði með bikarinn. Jens Büttner/picture alliance via Getty Images Sigurvegari Eurovision 2024, söngvarinn Nemo frá Sviss, hefur ákveðið að skila bikarnum. Þetta tilkynnir hán í færslu á Instagram og segir ástæðuna vera áframhaldandi þátttöku Ísrael í keppninni. Nemo sigraði keppnina í fyrra með laginu The Code og fékk fyrir það bikar keppninnar. Keppnin fer fram í Vín á næsta ári en fimm lönd, þar á meðal Ísland, hafa tilkynnt að þau verði ekki með vegna þátttöku Ísrael í keppninni. „Á síðasta ári vann ég Eurovision og fyrir það fékk ég bikar í verðlaun. Og jafnvel þó ég sé ákaflega þakklátur samfélaginu í kringum þessa keppni og allt það sem lífsreynslan hefur kennt mér sem manneskju og listamanni, þá finnst mér þessi bikar ekki eiga heima á minni hillu í dag,“ skrifar listamaðurinn. Hán vísar til þess að keppnin segist standa fyrir sameiningu og virðingu fyrir öllum. Þau gildi hafi gefið keppninni merkingu. Áframhaldandi þátttaka Ísrael í keppninni á meðan nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna hafi úrskurðað um þjóðarmorð sýni að þau gildi gangi í berhögg við gildi keppninnar og ákvarðanir Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva. View this post on Instagram A post shared by Nemo (@nemothings) Eurovision Eurovision 2026 Mest lesið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið Umhugsunarefni fyrir foreldra vegna komu jólasveinanna Lífið Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Lífið Nágrannar kveðja endanlega í dag Bíó og sjónvarp Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Lífið Fleiri fréttir Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Sjá meira