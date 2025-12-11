Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Boði Logason skrifar 11. desember 2025 14:03 Ólafur Jóhannsson heldur tölu. Við hlið hans er Pétur Pétursson sem var aðstoðarmaður hans með íslenska landsliðið. árni torfason Margt var um manninn í útgáfuhófi vegna ævisögu Ólafs Jóhannessonar, Óli Jó - fótboltasaga, og ekki vantaði kempurnar úr íslenska boltanum. Hófið var haldið í golfskála Keilis og gerðu margir sér ferð í Hafnarfjörðinn til að fagna með söguhetjunni. Meðal þekktra gesta í hófinu má nefna Pétur Pétursson, Þorgrím Þráinsson, Heimi Guðjónsson, Hörð Magnússon, Bjarna Jóhannsson, Arnar Björnsson, Elísu Viðarsdóttur og Rúnar Pál Sigmundsson. Árni Torfason var með myndavélina á lofti og hér fyrir neðan má sjá nokkrar myndir úr hófinu. Söguhetja og höfundur. Óli Jó og Ingvi Þór Sæmundsson.árni torfason Ólsararnir Kristinn Arnarson og Þorgrímur Þráinsson létu sjá sig.árni torfason Hafnfirðingarnir Guðmundur Hilmarsson blaðamaður, sem lék undir stjóra Óla hjá FH, og bróðir söguhetjunnar, Jón Jóhannesson.árni torfason Kristinn Teitsson, Sindri Sverrisson, Sigurbjörn Hreiðarsson, Bríet Pálsdóttir og Garðar Jónsson hlýddu á snarpa ræðu Óla. Sigurbjörn skrifaði formála bókarinnar.árni torfason Óli með yngsta barnabarnið, Ólaf Rósar.árni torfason Rasmus Christiansen og Elísa Viðarsdóttir mættu með börnin. Rasmus lék undir stjórn Óla hjá Val.árni torfason Rúnar Páll Sigmundsson og Atli Viðarsson tóku tal saman.árni torfason Gestur Már Sigurðsson og bræðurnir Garðar og Gunnar Jónssynir sem spiluðu með Skallagrími þegar Óli þjálfaði liðið fyrir um fjörutíu árum. árni torfason FH-ingarnir Orri Þórðarson og Pálmi Jónsson. Sá fyrrnefndi skrifaði bók um fyrsta Íslandsmeistaralið FH og sá síðarnefndi lék undir stjórn Óla hjá Fimleikafélaginu.árni torfason Þorsteinn Bjarnason, fyrrverandi landsliðsmarkvörður, og Sigurfinnur Sigurðsson á rökstólum.árni torfason Óli hafði í nægu að snúast við að árita fyrir gesti hófsins.árni torfason Jón Páll Pálmason og Hilmar Erlendsson nældu sér í eintak af bókinni.árni torfason Óli og Arnar Björnsson ræðast við. Arnar tók ófá viðtölin við Óla á sínum langa ferli í blaðamennsku.árni torfason Bransatal. Bjarni Jóhannsson, Rúnar Páll, Atli Viðar og Baldur Sigurðsson.árni torfason Bókaútgáfa Íslenski boltinn Samkvæmislífið Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Umhugsunarefni fyrir foreldra vegna komu jólasveinanna Lífið Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Nágrannar kveðja endanlega í dag Bíó og sjónvarp Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Lífið Fleiri fréttir Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Sjá meira