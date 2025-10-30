Bættu Evrópumet AC Milan liðsins með Gullit og Van Basten innanborðs Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. október 2025 11:03 Harry Kane fagnar öðru marka sinna fyrir Bayern í bikarsigrinum í gærkvöldi. Getty/A. Scheuber Bayern München vann í gær fjórtánda leikinn í röð í öllum keppnum og bætti liðið þar með Evrópumet yfir flesta sigurleiki í röð í upphafi tímabils. Bayern lenti undir á móti Ísaki Bergmann Jóhannessyni og félögum í Köln í þýska bikarnum en unnu leikinn 4-1. Harry Kane skoraði tvö af mörkunum og er þar með kominn með 22 mörk í fjórtán fyrstu leikjum tímabilsins. Lið Vincent Kompany hefur unnið alla leiki sína í Bundesligunni, bikarnum og Meistaradeildinni. Gamla metið voru þrettán sigurleikir í röð og það var í eigu AC Milan-liðsins frá 1992-93. Í því liði voru menn eins og Ruud Gullit, Marco van Basten, Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Franco Baresi og Alessandro Costacurta svo einhverjir séu nefndir. Þjálfarinn var Fabio Capello. 1993 lið AC Milan varð ítalskur meistari en tapaði í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Ekkert lið í efstu fimm deildunum hefur nú byrjað á svo mörgum sigurleikjum í upphafi tímabilsins. Þýski boltinn Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA Fótbolti Heimsleikarnir í CrossFit 2026 klárast fyrir verslunarmannahelgina Sport Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Enski boltinn Fleiri fréttir Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Bættu Evrópumet AC Milan liðsins með Gullit og Van Basten innanborðs Slot: Engin auka pressa við þetta tap Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Bað alla nema þjálfarann afsökunar Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Ísak Bergmann lagði upp gegn Bayern „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool „Eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Viktor Bjarki skoraði og lagði upp í fyrsta byrjunarliðsleiknum Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Pedri gæti verið frá keppni til langs tíma Arteta fyrstur stjóranna á fætur Þorsteinn breytir engu á milli leikja Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Formenn sambandanna hjálpuðu við að moka völlinn Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sjá meira