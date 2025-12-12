Breiðablik á enn von um að komast áfram í útsláttarkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir 3-1 sigur gegn írsku meisturunum í Shamrock Rovers í gærkvöld. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.
Blikar lentu undir á 32. mínútu, þegar Graham Burke skoraði, en náðu að jafna strax í kjölfarið með marki Viktors Arnar Margeirssonar, eftir fyrirgjöf Óla Vals Ómarssonar.
Óli Valur kom Blikum svo yfir með góðu skoti á 74. mínútu. Í uppbótartíma, þegar gestirnir lögðu allt í sölurnar til að jafna og sendu markvörð sinn fram í hornspyrnu, gerði Kristinn Jónsson svo þriðja mark Blika frá miðju, og var boltinn skemmtilega lengi á leiðinni í netið áður en mikill fögnuður braust út.
Úrslitin þýða að Breiðablik er með fimm stig í 27. sæti og þarf sigur í lokaumferðinni næsta fimmtudag, gegn Strasbourg í Frakklandi, til að komast áfram. Strasbourg er efst í deildinni og öruggt um sæti í 16-liða úrslitunum, og spurning hvort sú staðreynd verði vatn á myllu Blika.
Sigurinn í gær var fyrsti sigur Breiðabliks, á annarri leiktíð liðsins í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Sigurinn tryggir liðinu aukalega 400.000 evrur, jafnvirði um 60 milljóna króna, en sú upphæð fæst fyrir hvern sigur.
