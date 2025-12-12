Fótbolti

Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sex­tíu milljónum í kassann

Sindri Sverrisson skrifar
Kristinn Jónsson innsiglaði sigur Blika með skoti af löngu færi.
Kristinn Jónsson innsiglaði sigur Blika með skoti af löngu færi. vísir/Diego

Breiðablik á enn von um að komast áfram í útsláttarkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir 3-1 sigur gegn írsku meisturunum í Shamrock Rovers í gærkvöld. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.

Blikar lentu undir á 32. mínútu, þegar Graham Burke skoraði, en náðu að jafna strax í kjölfarið með marki Viktors Arnar Margeirssonar, eftir fyrirgjöf Óla Vals Ómarssonar.

Óli Valur kom Blikum svo yfir með góðu skoti á 74. mínútu. Í uppbótartíma, þegar gestirnir lögðu allt í sölurnar til að jafna og sendu markvörð sinn fram í hornspyrnu, gerði Kristinn Jónsson svo þriðja mark Blika frá miðju, og var boltinn skemmtilega lengi á leiðinni í netið áður en mikill fögnuður braust út.

Klippa: Breiðablik - Shamrock Rovers 3-1

Úrslitin þýða að Breiðablik er með fimm stig í 27. sæti og þarf sigur í lokaumferðinni næsta fimmtudag, gegn Strasbourg í Frakklandi, til að komast áfram. Strasbourg er efst í deildinni og öruggt um sæti í 16-liða úrslitunum, og spurning hvort sú staðreynd verði vatn á myllu Blika.

Sigurinn í gær var fyrsti sigur Breiðabliks, á annarri leiktíð liðsins í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Sigurinn tryggir liðinu aukalega 400.000 evrur, jafnvirði um 60 milljóna króna, en sú upphæð fæst fyrir hvern sigur.

Sambandsdeild Evrópu Breiðablik

