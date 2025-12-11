Sjáðu Albert tryggja Fiorentina sætan sigur

Albert Guðmundsson var hetja Fiorentina á Ítalíu í kvöld þegar hann skoraði sigurmark liðsins gegn Dynamo Kiev í Sambandsdeild Evrópu.
Albert skoraði markið á 74. mínútu þegar hann var réttur maður á réttum stað í teignum og fylgdi eftir skalla Moise Kean. Markið má sjá hér að neðan.
Kean hafði sjálfur skorað fyrsta mark leiksins á 18. mínútu, með skalla, en Mykola Mykhailenko jafnaði metin á 55. mínútu.
Albert hóf leikinn á bekknum en kom inn á fyrir Edin Dzeko á 67. mínútu og var því ekki lengi að finna sigurmarkið.
Fiorentina er því með níu stig eftir fimm leiki og í fínum málum fyrir lokaumferðina eftir viku, þegar liðið sækir Lausanne heim. Fiorentina er sem stendur í 8. sæti en átta efstu liðin komast beint í 16-liða úrslit á meðan að liðin í 9.-24. sæti fara í umspil um átta laus sæti.