Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 29. október 2025 22:01 Albert í baráttunni við Latuaro Martínez, fyrirliða Inter. EPA/GIUSEPPE COTTINI Roma jafnaði Ítalíumeistara Napoli að stigum með 2-1 sigri á Parma í Serie A, efstu deild karla þar í landi. Inter vann þá öruggan sigur á Alberti Guðmundssyni og félögum í Fiorentina. Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa sem tapaði enn einum leiknum. Bæði Íslendingaliðin eru í bullandi fallhættu. Mario Hermoso kom Roma yfir eftir sendingu Paulo Dybala í kvöld. Artem Dovbyk tvöfaldaði forystuna áður en Alessandro Circati minnkaði muninn fyrir Parma. Roma er nú með 21 stig eftir 9 umferðir líkt og Napoli. Á sama tíma er Parma með sjö stig í 15. sæti. Albert var í byrjunarliði Fiorentina sem sótti Inter heim. Staðan var markalaus í hálfleik en í þeim síðari settu heimamenn í fimmta gír. Hakan Çalhanoğlu kom Inter yfir á 66. mínútu og fimm mínútum síðar hafði Petar Sučić tvöfaldað forystuna. Çalhanoğlu gerði svo endanlega út um leikinn á 88. mínútu með marki úr vítaspyrnu. Mattia Viti hafði gerst brotlegur og fékk því dæmt á sig víti og nældi í leiðinni í sitt annað gula spjald og var því sendur snemma í sturtu. Lokatölur 3-0 Inter í vil sem er nú með 18 stig í 3. sæti. Fiorentina og Albert, sem spilaði 63 mínútur, eru í 19. sæti með fjögur stig. Hinn 23 ára gamli Mikael Egill spilaði allan leikinn þegar Genoa tapaði 0-2 á heimavelli fyrir Cremonese. Genoa er í neðsta sæti með þrjú stig. Mikael Egill er fastamaður í liði Genoa.EPA/FABIO MURRU Önnur úrslit Como 2-1 Verona Juventus 3-1 Udinese Bologna 0-0 Torino Fótbolti Ítalski boltinn Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Íslenski boltinn Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Enski boltinn Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Fótbolti Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Fótbolti Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Íslenski boltinn Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Fleiri fréttir Ísak Bergmann lagði upp gegn Bayern „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool „Eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Viktor Bjarki skoraði og lagði upp í fyrsta byrjunarliðsleiknum Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Pedri gæti verið frá keppni til langs tíma Arteta fyrstur stjóranna á fætur Þorsteinn breytir engu á milli leikja Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Formenn sambandanna hjálpuðu við að moka völlinn Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Stuðningsmaður RB Leipzig lést á bikarleiknum í gærkvöldi Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Spánn og Þýskaland mætast í úrslitum Anguissa hetja meistaranna Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Jón Dagur gulltryggði sigurinn með sínu fyrsta marki Sjá meira