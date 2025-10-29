Þýska knattspyrnufélagið RB Leipzig tilkynnti á miðlum sínum að einn stuðningsmanna liðsins hefði látist á bikarleik liðsins á móti Energie Cottbus í gærkvöldi.
Leipzig sagði frá því á samfélagsmiðlinum X að stuðningsmaðurinn hefði veikst þegar hann kom inn á völlinn og síðar látist á sjúkrahúsi. Atvikið átti sér stað „án utanaðkomandi afskipta,“ sagði félagið.
Beim Zutritt zum Stadion kam es tragischerweise ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall. Wir haben soeben die traurige Information erhalten, dass der betroffene RB-Leipzig-Fan im Klinikum verstorben ist. Aus diesem Grund und aus Respekt vor den Angehörigen…— RB Leipzig (@RBLeipzig) October 28, 2025
Beim Zutritt zum Stadion kam es tragischerweise ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall. Wir haben soeben die traurige Information erhalten, dass der betroffene RB-Leipzig-Fan im Klinikum verstorben ist. Aus diesem Grund und aus Respekt vor den Angehörigen…
„Á þessari stundu færist fótboltinn í bakgrunninn,“ bætti Leipzig við í færslu sinni.
Cottbus sagði að maðurinn hefði hrunið niður á meðan stuðningsmenn útiliðsins voru að koma sér inn á völlinn og látist á leiðinni á sjúkrahús.
Stemningin var hljóðlát á leikvangi Cottbus þar sem stuðningsmenn beggja félaga hættu að hrópa eftir að tilkynnt var um atvikið. Leipzig vann 4-1 og komst áfram í þýska bikarnum.
We're through to the next round in the DFB-Pokal. However, our thoughts remain with the family and friends of the RBL fan who sadly passed away tonight. ⏱️ FT | 1-4 | #FCERBL pic.twitter.com/33gQ6plsH7— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 28, 2025
We're through to the next round in the DFB-Pokal. However, our thoughts remain with the family and friends of the RBL fan who sadly passed away tonight. ⏱️ FT | 1-4 | #FCERBL pic.twitter.com/33gQ6plsH7