Starfsfólki á Hótel Rangá var nokkuð brugðið í þegar fullskapaður jólasveinn mætti á hótelið í sínum skrúða til að dvelja þar í nokkrar nætur. Um er að ræða jólasvein frá Bandaríkjunum, sem er með milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlum. Fagnaðar fundur urðu þegar Kjötkrókur hitti þann ameríska. Hér erum við að tala um Bandarískan og gamlan íslenskan jólasvein, sem höfðu gaman af því að hittast og syngja saman þó nokkuð sé í jólin sjálf. Santa J. Claus er nútíma jólasveinn, sem notar Instagram og Tiktok síður sínar til að dreifa jólalegri gleði allt árið um kring. Hann er með yfir 5 milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlum þar sem hann deilir hvetjandi myndböndum til sinna fylgjenda. Hann hefur verið jólasveinn fræga fólksins í Bandaríkjunum í mörg ár og hann vinnur einnig náið með samtökum sem styðja við langveik börn. „Nú loksins hef ég náð að koma til Íslands að degi til og séð alla þessa stórbrotnu fegurð. Þetta er fallegt land", segir sveinki. Og þú ert jólasveininn eða hvað? „Vissulega, vissulega, ég er kallaður allskonar nöfnum. Sumir kalla mig jólasvein, sumir kalla mig Pére Noel, Babbo Natale, heilagan Nikulás. Það eru mörg nöfn út um allan heim", segir jólasveininn kátur og hress. Skeggið og hárið á sveinka er allt náttúrulegt og svo lét hann hanna á sig þennan fína jólasveina klæðnað. „Heyrðu jólasveinninn, hann var bara að koma frá Norðurpólnum hingað í heimsókn til okkar. Hann er í smá fríi áður en öll jólavertíðin byrjar hjá honum og haldið að hann hafi ekki valið Hótel Rangá og Ísland til að koma til. Hann er bara alveg frábær, hann er ekkert smá skemmtilegur og frábær jólasveinn," segir Eyrún Aníta Gylfadóttir, markaðsstjóri Hótels Rangár. Gamli íslenski jólasveininn er líka alltaf flottur en hér er Kjötkrókur. „Við náttúrulega eigum heima í helli í Heklu eins og gengur og gerist og við höfum gaman af því að vera að skoða svona hella og vera að þvælast og vesenast. En við þurfum náttúrulega að hitta útlensku jólasveinana til að bera saman bækur okkar sjáðu til," segir Kjötkrókur eldhress, sem hlakkar mikið til jólanna. Bandaríski jólasveininn koma víða við á ferð sinni á Suðurlandi en hann fór meðal annars í hellana á Hellu. Þar urðu fagnaðarfundir þegar sá ameríski bankaði upp á og hitti aftur Kjötkrók. Ameríski jólasveininn fékk að sjálfsögðu íslenska lopapeysu skreytta hreindýrum í gjöf áður en hann hélt heim til síns lands.