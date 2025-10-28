Ísraelsher gerir árás á Gasa Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 28. október 2025 19:34 Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, fyrirskipaði árásirnar. EPA Ísraelsher hefur skotið þremur flugskeytum í átt að Gasaströndinni í kjölfar skipunar forsætisráðherra Ísraels um að hefja árásir á ný. Ísrael sakar Hamas um að brjóta gegn vopnahlé. Fyrr í dag fyrirskipaði Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, að her ríkisins ætti að gera „kröftugar“ árásir á Gasaströndina þar sem að Hamas-liðar hafi ekki skilað réttum líkamsleifum. Þá sakar utanríkisráðuneyti Ísraels Hamas um að sviðsetja leit að líkum gísla í húsarústum á Gasa. BBC hefur eftir staðarmiðlum á svæðinu að Ísraelsher fylgdi eftir fyrirskipunum forsætisráðherrans og skaut að minnsta kosti þremur flugskeytum í átt að Gasa. Þá herma heimildir Reuters að tveir hafi látist í árásunum og fjórir slasast. Flugskeyti höfnuðu bæði í Sabra-hverfinu og nálægt Shifa-sjúkrahúsinu sem er stærsta sjúkrahúsið á norðurhluta Gasa. Vopnahlé milli Hamas og Ísraela tók gildi þann 10. október eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti lagði til tuttugu punkta áætlun um frið. Ísraelar samþykktu áætlunina en Hamas einungis að hluta til. Vopnahléið hefur staðið völtum fótum þar sem báðar hliðar saka hvor aðra um að brjóta gegn því. Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Veðurvaktin: Snjókoman rétt að byrja og víða erfið færð Veður Karlmaður lést í Bláa lóninu Innlent Ungur Miðflokksmaður gengst við rasisma og segir af sér Innlent Flugmaðurinn sem fórst millilenti oft í Reykjavík Innlent Snjókoman rétt að byrja Innlent Eldur í blokk við Ljósheima Innlent Bílar út af veginum á Reykjanesbraut Innlent Hvatt til varúðar vegna snjóflóðahættu á suðvesturhorninu Innlent Biðu í fjóra tíma úti á braut og aðra fjóra við farangursbeltin Innlent Ráðgjafinn ráðinn í tímabundið starf eftir dýra skreppitúra Innlent Fleiri fréttir Ísraelsher gerir árás á Gasa Andstæðingar olíuleitar Norðmanna hrósa sigri þrátt fyrir tap Skipar hernum að gera árásir á Gasa Áfrýjar sakfellingu í þagnargreiðslumálinu Sakar Evrópu um stríðsæsingu Musk í samkeppni við Wikipedia Búast við hamförum vegna Melissu Van de Velde bannað að ferðast til Ástralíu til að keppa á heimsmeistaramótinu Segja Rússa elta almenna borgara með drónum Játar að hafa myrt Shinzo Abe Undirrituðu samkomulag um fágæta málma Hljóp út í örvæntingu „með lífið í poka“ Réttað yfir tíu sem segja frönsku forsetafrúna vera karlmann Réttað yfir konu sem sagðist vera Madeleine McCann Áfjáður í að bjóða sig fram aftur í trássi við stjórnarskrá Hafa fundið Cessna-vélina Elsti forseti heims endurkjörinn í skugga mótmæla Jamaíka býr sig undir öflugasta fellibyl sem þangað hefur ratað Friður forsenda þess að erlent lið verði sent til Gasa Milei vann stórsigur í Argentínu Matarbankar segjast ekki munu anna eftirspurninni Aftökur á meintum smyglurum „ekki morð“ heldur „vörn við eitri“ Leit að flugvélinni horfnu engan árangur borið Ráðist að fjölmiðlafólki með ofbeldi og fúkyrðum Hundruðum gert að rýma vegna grjóthruns í Ósló Newsom íhugar forsetaframboð Allt undir hjá forsetanum hárprúða Óttast blóðbað við fall síðasta vígis stjórnarhersins í Darfur Bankaerfingi greiðir laun hermanna meðan ríkisstofnanir eru lokaðar Gómuðu aftur manninn sem þeir slepptu fyrir mistök Sjá meira