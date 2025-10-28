Erlent

Fær­eyingar marka leið fyrir risa­stór neðansjávargöng

Kristján Már Unnarsson skrifar
Með Suðureyjargöngum verður búið að tengja saman allar stærstu og fjölmennustu eyjar Færeyja.
Með Suðureyjargöngum verður búið að tengja saman allar stærstu og fjölmennustu eyjar Færeyja. grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Allir stjórnmálaflokkar á færeyska Lögþinginu náðu í gær samstöðu um veglínu fyrirhugaðra jarðganga til Suðureyjar og að bjóða verkið út. Þessi neðansjávargöng yrðu langstærsta framkvæmd í sögu Færeyja.

Í fréttum Sýnar var fjallað um magnaða jarðgangagerð Færeyinga. Frá árinu 1963 eru þeir búnir að grafa 27 jarðgöng, þarf af fern neðansjávargöng.

Færeyingar byrjuðu samt ekki að grafa göng undir sjó fyrr en þeir kynntu sér Hvalfjarðargöngin á Íslandi. Þeir grófu Vogagöng, sem tengdu flugvöllinn í Vogum við Þórshöfn. Norðureyjargöng tengdu Klakksvík við stærstu eyjarnar. Svo komu Austureyjargöng, yfir ellefu kílómetra löng og þau einu í heiminum með hringtorgi undir hafsbotni. Sandeyjargöng voru svo opnuð fyrir tveimur árum, nærri ellefu kílómetra löng.

Og núna er framundan að láta stærsta drauminn rætast, jarðgöng til Suðureyjar, þar sem 4.500 manns búa, álíka margir og í Vestmannaeyjum.

Þar hafa einkum tveir kostir verið til skoðunar. Annarsvegar leið 2A, 28 kílómetra löng göng og talin kosta 104 milljarða íslenskra króna, og hinsvegar leið 1A, 24 kílómetra löng og áætluð kosta 94 milljarða íslenskra króna. Athyglisvert er að báðar leiðirnar gera ráð fyrir tengingu við Skúfey, þar sem aðeins 30 manns búa, þótt því fylgi umtalsverður kostnaðarauki.

Stór áfangi náðist í gær þegar lögmaður Færeyja, Aksel V. Johannessen, tilkynnti að allir flokkar á Lögþinginu hefðu náð samstöðu um að velja styttri og ódýrari leiðina, leið 1A. Jafnframt væri samstaða um að hefja hönnun ganganna og að bjóða verkið út.

Valkostirnir tveir sem helst voru til skoðunar á göngum milli Sandeyjar og Suðureyjar. Niðurstaða flokkanna á Lögþinginu var að velja leið 1A; 24,3 kílómetra löng göng, með 1,5 kílómetra legg til að tengja Skúfey. Þessi leið er talin kosta 94 milljarða íslenskra króna.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Þetta er þó ekki ákvörðun um að hefja framkvæmdir. Það er nefnilega skilyrt að þegar tilboð liggja fyrir, og menn sjá hina raunverulegu tölu, þá þarf aftur samþykki Lögþingsins til að hefja verkið. 

Sú ákvörðun gæti legið fyrir eftir tvö ár en það er talið taka átta ár að gera göngin. Þau gætu því verið komin í gagnið eftir tíu ár.

Færeyjar Samgöngur Vegagerð Vegtollar

Tengdar fréttir

Búa sig undir ákvörðun um stærsta mannvirki Færeyja

Færeyingar búa sig núna undir stærstu ákvörðun færeyskrar mannvirkjagerðar, hvort grafa eigi 26 kílómetra löng neðansjávargöng til Suðureyjar. Þeir stefna að ákvörðun eftir hálft ár og vonast til að framkvæmdir hefjist innan þriggja ára.

Suðureyjargöng skilyrt hækkun eftirlaunaaldurs

Aksel V. Johannesen, lögmaður Færeyja, tilkynnti í Ólafsvökuræðunni í fyrradag, setningarræðu færeyska lögþingsins, að frumvörp landsstjórnarinnar um gerð Suðureyjarganga og hækkun eftirlaunaaldurs yrðu bæði lögð fram að nýju í haust. Einn stjórnarflokkanna, Framsókn, fékk því framgengt að málin verði spyrt saman og að Suðureyjargöng verði ekki samþykkt nema hækkun eftirlaunaaldurs í áföngum upp í 70 ár fylgi með.

Færeyingar fagna enn einum jarðgöngunum

Færeyingar fögnuðu í gær opnun nýrra jarðganga, Fámjinsganga á Suðurey. Jóhan Christiansen, sjávarútvegs- og samgönguráðherra, opnaði göngin formlega með því að skera á borða. Elsti íbúi Fámjin, Svend Joensen, fékk svo fyrstur að aka í gegn.

Færeyingar fagna tvennum göngum

Mannfjöldi fagnaði opnun tveggja nýrra jarðganga á Borðey í Færeyjum fyrir helgi, Árnafjarðarganga og Hvannasundsganga. Saman nefnast þau Göngin norður um Fjall og eru samtals 4,2 kílómetra löng.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið