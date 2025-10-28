Gleðifréttir fyrir Argentínumenn: Messi vill spila á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. október 2025 10:32 Lionel Messi með HM-styttuna eftir að Argentína varð heimsmeistari í Katar 2022. Getty/Marc Atkins Lionel Messi skrifaði nýverið undir þriggja ára framlengingu á samningi sínum við Inter Miami og nú hefur hann einnig tilkynnt að hann sé tilbúinn að spila með argentínska landsliðinu á heimsmeistaramótinu næsta sumar. Messi verður þó aðeins með á HM 2026 ef hann verður hundrað prósent heill. Messi sagði í viðtali við NBC á mánudag að hann myndi taka endanlega ákvörðun út frá því hvernig honum líður í líkamanum áður en hann ákveður hvort hann geti spilað á HM sem Bandaríkin, Mexíkó og Kanada halda eftir rúmt hálft ár. „Það er eitthvað sérstakt við það að geta tekið þátt í HM og ég myndi elska það,“ sagði Messi, sem verður 39 ára í júní næstkomandi. ESPN segir frá. Messi on if he will play in the 2026 World Cup 💭 pic.twitter.com/SYvUlMiuf7— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2025 „Mig langar að vera þar, vera í góðu formi og vera mikilvægur hluti af því að hjálpa landsliðinu mínu. Ég mun meta þetta dag frá degi þegar ég byrja undirbúninginn með Inter Miami á næsta ári. Svo þarf ég að sjá hvort ég geti virkilega verið hundrað prósent, hvort ég geti verið gagnlegur fyrir hópinn og landsliðið, og svo taka ákvörðun,“ sagði Messi. Messi hefur skorað 114 mörk í 195 landsleikjum en þar af eru 13 mörk í 26 leikjum í úrslitakeppni HM. Messi á leikjametið á HM og markametið er sextán mörk (Miroslav Klose). HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fær þrjár milljónir á dag næstu sex árin fyrir að gera ekkert Sport Elsta konan til klára Járnkarlinn Sport Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Enski boltinn Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Fótbolti Brendan Rodgers sagði starfinu sínu lausu eftir ásakanir Fótbolti Nýi íþróttastjóri Kjartans stal mörgæs og endaði í fangelsi í Singapúr Fótbolti Tyrkneska sambandið segir dómara hafa veðjað á þúsundir leikja Fótbolti Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Enski boltinn Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Enski boltinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Enski boltinn Fleiri fréttir Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Nýi íþróttastjóri Kjartans stal mörgæs og endaði í fangelsi í Singapúr Tyrkneska sambandið segir dómara hafa veðjað á þúsundir leikja Brendan Rodgers sagði starfinu sínu lausu eftir ásakanir Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Fyrirliði Real Madríd þarf að fara í aðgerð á hné Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Markaóður Stefán Ingi eftirsóttur Öllu búin skildi snjóspáin raungerast „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Heimir kynntur til leiks í Árbænum Danir heiðra Michael Laudrup De Bruyne verður lengi frá Túfa rekinn frá Val Fyrrum markmannsþjálfari Liverpool látinn Juventus rak þjálfarann eftir aðeins sjö mánuði „Mikilvægt fyrir hópinn að fá þessa sigurtilfinningu“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Kennir Carvajal um lætin eftir El Clasico Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Sjá meira