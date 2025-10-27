Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur skipað Kristmund Stefán Einarsson í embætti lögreglustjóra á Austurlandi. Skipun Kristmundar tekur gildi þann 1. nóvember næstkomandi.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu, en ekki hefur verið skipað í embættið síðan Margrét María Sigurðardóttir, fyrrverandi lögreglustjóri á Austurlandi, var skipuð í embætti framkvæmdastjóra nýrrar Mannréttindastofnunar Íslands sem tók til starfa þann 1. maí. Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, hefur hins vegar tímabundið verið settur lögreglustjóri í umdæminu síðann.
Í tilkynningu ráðuneytisins segir að Kristmundur, sem er menntaður lögreglumaður og lögfræðingur, hafi starfað innan lögreglunnar í tæp átján ár.
„Kristmundur Stefán hefur síðan í febrúar 2025 starfað sem aðalvarðstjóri og samhliða því aðstoðarsaksóknari við embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Kristmundur hefur í starfi sínu sem aðalvarðstjóri hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu borið ábyrgð á að stýra 35 manna deild. Hann hefur átt frumkvæði að og stýrt fjölmörgum umbótaverkefnum hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.
Kristmundur hóf störf hjá lögreglunni árið 2007 og lauk námi við Lögregluskóla ríkisins árið 2009. Árið 2018 lauk hann meistaraprófi í lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands,“ segir meðal annars um bakgrunn Kristmundar í tilkynningunni.
Þá hafi hann starfað sem lögreglumaður á nokkrum stöðum á landsbyggðinni, það er á Blönduósi, Selfossi og á Þórshöfn og starfaði við almenna löggæslu á höfuðborgarsvæðinu frá 2010 til 2017. Síðan hefur hann meðal annars gegnt hlutverki staðgengils varðstjóra, verið aðstoðarsaksóknari, sem teymisstjóri á ákærusviði og aðalvarðstjóri hjá lrh. Þá hefur hann sinnt afleysingarstörfum fyrir embætti lögreglustjóranna á Vestfjörðum og á Austfjörðum.