Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Lovísa Arnardóttir skrifar 27. október 2025 08:47 Gúmmívinnustofan er í Skipholti 35 en röðin nær langt út Skipholtið. Vísir/Boði Löng röð er að Gúmmívinnustofunni í Skipholti til að komast í dekkjaskipti. Norbert, starfsmaður verkstæðisins, segir líklega um þriggja klukkustunda bið. Hann segir mjög mikið hafa verið að gera í síðustu viku en ekki eins og í dag. Á morgun er útlit fyrir mikla snjókomu á höfuðborgarsvæðinu. Veðurfræðingur sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær að íbúar á höfuðborgarsvæðinu þurfi mögulega að moka sig út úr innkeyrslum sínum á morgun, þriðjudag. Norbert segir best fyrir fólk að mæta bara vilji það skipta um dekk fyrir morgundaginn. „Það er best að mæta," segir hann.