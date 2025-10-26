Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2025 21:06 Guðmundur Baldvin Nökkvason með boltann í lokaleik tímabilsins í dag. Patrick Pedersen fékk sín verðlaun fyrir leik Víkings og Vals í gær. Samsett/Ernir/KSÍ Þrátt fyrir að ná bara að spila nítján leiki var Patrick Pedersen, framherji Vals, valinn besti leikmaður Bestu deildar karla í fótbolta í ár, af leikmönnum deildarinnar. Patrick var magnaður í sumar og virtist á góðri leið með að slá markametið í efstu deild áður en hann meiddist í bikarúrslitaleiknum gegn Vestra í ágúst. Fram að því hafði hann skorað 18 mörk í 19 leikjum og náð því mikla afreki að verða markahæsti leikmaður í sögu efstu deildar hér á landi, þegar hann tók fram úr Tryggva Guðmundssyni. Hinn 21 árs gamli Guðmundur Baldvin Nökkvason var svo valinn efnilegasti leikmaður deildarinnar, og var heiðraður á leik Stjörnunnar við Breiðablik í dag – lokaleik tímabilsins. Guðmundur Baldvin hefur þegar prófað fyrir sér í atvinnumennsku, með Mjällby í Svíþjóð, en sneri svo aftur til Stjörnunnar, fyrst að láni í fyrra og svo varanlega í kjölfarið. Þessi öflugi miðjumaður skoraði sjö mörk í 24 leikjum í Bestu deildinni í ár og átti ríkan þátt í því að Stjarnan næði Evrópusæti með því að enda í 3. sæti deildarinnar. Besta deild karla Mest lesið Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Íslenski boltinn Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Fótbolti Real vann í mögnuðum El Clásico Fótbolti Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Enski boltinn Van de Ven með tvö í fyrsta tapinu á nýja heimavellinum Fótbolti Matty Cash afgreiddi City Enski boltinn „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Íslenski boltinn Landsliðskonan á von á barni Fótbolti Nýtt fjölnota íþróttahús KR muni kosta rúma þrjá milljarða Sport Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Fótbolti Fleiri fréttir Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Tekur við af læriföður sínum Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Hemmi Hreiðars orðaður við Val Katrín kvödd með fallegum hætti: „Ég hef aldrei séð þetta áður“ Sjáðu þrumufleyg Fred og snöggt svar Stjörnunnar Enginn þjálfari hefur bæði byrjað og klárað Sambandsdeildina Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Valinn dómari ársins í þriðja sinn á síðustu fjórum árum Skoraði meira í sumar en árin þrjú á undan til samans Halldór út og Ólafur Ingi inn hjá Breiðabliki Segja að Halldór verði látinn fara og Ólafur Ingi taki við Yfirlýsing Vals: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur“ Sjá meira