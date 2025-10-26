Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2025 20:02 Það vantaði ekki fjörið í Garðabæ í dag en að lokum var það Stjarnan sem fagnaði, þrátt fyrir eins marks tap. vísir/Ernir Tímabilinu í Bestu deild karla í fótbolta lauk með frábærum leik á milli Stjörnunnar og Breiðabliks, um Evrópusæti. Mörkin í leiknum voru glæsileg en þó sérstaklega mark Antons Loga Lúðvíkssonar. Hér að neðan má sjá mörkin úr leiknum en honum lauk með 3-2 sigri Breiðabliks. Blikar þurftu hins vegar tveggja marka sigur til að komast upp fyrir Stjörnuna og ná Evrópusæti svo það voru Garðbæingar sem höfðu meiri ástæðu til að fagna í leikslok. Klippa: Stjarnan - Breiðablik 2-3 Benedikt Warén kom Stjörnunni yfir með góðu marki en á 19. mínútu jafnaði Anton Logi þegar hann tók boltann á brjóstkassann við vítateiginn og bombaði honum í boga í hægra hornið. Vægast sagt stórkostlegt mark. Örvar Eggertsson náði hins vegar að koma Stjörnunni aftur yfir fyrir lok fyrri hálfleiks. Í seinni hálfleiknum skoraði Höskuldur Gunnlaugsson tvö afar lagleg mörk og voru Blikar því komnir yfir þegar enn var korter eftir af leiknum en fleiri mörk voru ekki skoruð. Leiktíðinni í Bestu deild karla er því lokið og þó að stjarnan hafi ekki unnið einn einasta leik eftir skiptingu deildarinnar náði liðið að enda í 3. sæti með einu marki betri markatölu en Breiðablik. Bæði lið enduðu með 42 stig eftir 27 umferðir, þremur stigum á eftir Val og fimmtán á eftir meisturum Víkings. Besta deild karla Stjarnan Breiðablik Tengdar fréttir Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Stjarnan tryggði sér í dag þriðja og síðasta Evrópusætið sem í boði var í Bestu-deild karla, þrátt fyrir 2-3 tap gegn Breiðablik í síðasta leik tímabilsins. 26. október 2025 16:22 Mest lesið Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Íslenski boltinn Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Fótbolti Real vann í mögnuðum El Clásico Fótbolti Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Enski boltinn Van de Ven með tvö í fyrsta tapinu á nýja heimavellinum Fótbolti Matty Cash afgreiddi City Enski boltinn „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Íslenski boltinn Landsliðskonan á von á barni Fótbolti Nýtt fjölnota íþróttahús KR muni kosta rúma þrjá milljarða Sport Sjáðu mörkin sem björguðu KR og felldu Vestra og Aftureldingu Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Tekur við af læriföður sínum Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Hemmi Hreiðars orðaður við Val Katrín kvödd með fallegum hætti: „Ég hef aldrei séð þetta áður“ Sjáðu þrumufleyg Fred og snöggt svar Stjörnunnar Enginn þjálfari hefur bæði byrjað og klárað Sambandsdeildina Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Valinn dómari ársins í þriðja sinn á síðustu fjórum árum Skoraði meira í sumar en árin þrjú á undan til samans Halldór út og Ólafur Ingi inn hjá Breiðabliki Segja að Halldór verði látinn fara og Ólafur Ingi taki við Yfirlýsing Vals: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur“ Sendi stjórn FH lítt dulda hótun: „Það er bara ein trappa eftir“ Sjá meira